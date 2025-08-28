Na masívny ruský útok, pri ktorom zahynulo 19 ľudí, už reagoval aj Trump. Novinári sa dozvedeli, že „nie je prekvapený“

Americký prezident Donald Trump je podľa Bieleho domu nespokojný, no nie prekvapený z ruských útokov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, pri ktorých v noci na štvrtok zahynulo najmenej 19 ľudí a viac ako 50 ďalších utrpelo zranenia. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP, Reuters a stanice Sky News.
„Táto správa ho nepotešila, ale ani neprekvapila. Ide o dve krajiny, ktoré sú vo vojne už veľmi dlho,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Doplnila, že Trump sa k situácii vyjadrí neskôr vo štvrtok, a vyzvala „obe strany“ na ukončenie tri a pol roka trvajúcej vojny, ktorú vo februári 2022 začalo Rusko.
Hovorkyňa v úvodom prejave na brífingu v Bielom dome nespomenula ruský útok na Kyjev, namiesto toho sa venovala vnútropolitickým témam. Podľa stanice Sky News to je pozoruhodné opomenutie po tom, ako boli poškodené tiež budovy misie Európskej únie na Ukrajine a British Council (Britskej rady).
Činy, ktoré ohrozujú mier
Na útok sa spýtal až v rámci okruhu otázok jeden z novinárov. „Rusko zaútočilo na Kyjev a podobne aj Ukrajina nedávno zasadila ranu ruským ropným rafinériám,“ dodala Leavittová.
Ruský nočný útok predtým odsúdil Trumpov osobitný vyslanec pre Ukrajinu Keith Kellogg. Podľa jeho slov takéto činy ohrozujú snahy šéfa Bieleho domu o mierové ukončenie vojny.
Tragédiu ostro odsúdili aj európski lídri vrátane španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, prezidentov Litvy Gitanasa Nausédu a Lotyšska Edgarsa Rinkévičsa, britského premiéra Keira Starmera či francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová si predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli.
Nahlásiť chybu v článku