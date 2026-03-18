Prezident kritizuje vládu aj parlament: Zákony sa prijímajú zle, avizuje tvrdšie kroky

Nina Malovcová
TASR
Skrátené konania sú podľa neho problém.

Úroveň legislatívneho procesu a tvorba nových zákonov na Slovensku je zlá. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol prezident SR Peter Pellegrini po stretnutí s predsedom Národnej rady (NR) SR Richardom Rašim (Hlas-SD).

Apeluje na vládu a parlament, aby sa vrátili k štandardnému legislatívnemu procesu. Hlava štátu tiež skritizovala zneužívanie skráteného legislatívneho konania a prílepky k zákonom, ktoré spolu nesúvisia. Avizuje, že odteraz bude takéto prílepky dôsledne posudzovať a vracať späť do NR SR.

Kritika skráteného konania

„Žiaľ, po vzore predchádzajúcej vlády aj pri tejto vládnej koalícii sme svedkami extrémneho počtu skrátených legislatívnych konaní. (…) Mám taký pocit, že často to skrátené legislatívne konanie už začína byť zneužívané alebo využívané na to, že ministerskí úradníci v dostatočnom predstihu nepripravujú legislatívu,“ skonštatoval Pellegrini.

Poukázal tiež na nesúvisiace prílepky k zákonom. Tvrdí, že pri podpisovaní takýchto prílepkov vždy uprednostnil obsah pred formou, no po poslednej schôdzi to podľa neho dosiahlo svoje limity. „Dopredu chcem upozorniť tak NR SR, ako aj vládu SR, že budem veľmi pozorne a dôsledne sledovať, či boli alebo neboli splnené náležitosti na prijatie niečoho v skrátenom legislatívnom konaní. A či vôbec nejaký prílepok, čo je porušenie legislatívnych pravidiel, môže alebo nemôže byť schválený a podpísaný a či dáva vôbec logiku s pôvodne navrhovaným zákonom,“ uviedol prezident.

Prezident avizuje tvrdší postup

Pri takýchto zákonoch bude podľa vlastných slov navrhovať vypustiť tieto prílepky alebo vráti zákony ako celok. „Pretože v opačnom prípade sa kvalita legislatívneho procesu na Slovensku bude len a len zhoršovať,“ poznamenal Pellegrini. Zároveň poukázal na to, že v utorok (17. 3.) schválil podobný typ zákona, a to zákon o pohrebných službách a vojnových hroboch s dvoma prílepkami.

Jeden sa týkal termínov, ktoré sú podmienené pre úspešné čerpanie plánu obnovy a druhý prílepok bol návrh na zrušenie zákona, ktorým sa rušil Úrad na ochranu oznamovateľov. Pellegrini avizoval, že v tomto prípade prílepky ešte podpíše. Svoje rozhodnutie vysvetlil tým, že samotné zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov napadol vo svojom vete a chce tiež, aby Slovensko získalo prostriedky z plánu obnovy.

V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre

