Baľte kufre: Poradíme vám, ktoré európske mesto by ste mali tento rok navštíviť. Patrí medzi najlepšie lacné destinácie

Túžite tento rok vycestovať do zahraničia, no máte obmedzený rozpočet? Máme pre vás skvelý tip na nádherné európske mesto, ktoré je nielen cenovo dostupné, ale aj očarujúce.
Magazín Time Out zverejnil zoznam najlepších lacných destinácií v Európe, ktoré by ste mali v roku 2026 navštíviť, ak nechcete zruinovať vašu peňaženku a zároveň chcete zažiť niečo jedinečné.
Mesto, kde zastal čas
Na prvom mieste sa umiestnilo hlavné mesto Bosny a Hercegoviny – Sarajevo, ktoré sme navštívili aj my a na vlastnej koži sa presvedčili, že skutočne stojí za to. O tomto meste za kopcom sa hovorí, že tu zastal čas. Na jednej strane môžete vidieť staré schátrané budovy, no na druhej moderné mrakodrapy.
Počas celého roka je navštevované húfmi turistov, je tu pestrý nočný život a v blízkosti veľa možností na vyžitie v prírode. Ak sa sem vyberiete, deň ani dva vám nepostačia.
Ak sem zavítate, určite nevynechajte Baščaršiju, čo je najznámejšia tržnica a časť mesta, kde si môžete kúpiť suveníry, koberce, oblečenie, šperky a tradičnú bosniansku kávu v útulných kaviarničkách, ktorá sa varí v kovovej nádobe džezve a podáva sa v špeciálnej šálke fildžan. Za návštevu však rozhodne stojí aj Alej ostreľovačov, Múzeum vojnového detstva či Tunel spásy, ktoré vám priblížia smutnú históriu tohto krásneho mesta.
Pohľad vám tiež upúta najznámejší most v Sarajeve Latin Bridge, ktorý je obklopený malebnými farebnými domčekmi. Obed si môžete dať v modernej budove Avaz Twist Tower, ktorá je vysoká 142 metrov a ponúka výhľad na celé Sarajevo.
V Bosne a Hercegovine nezabudnite ochutnať baklavu, sladký dezert, ktorý tiež môžete poznať z dovoleniek v Chorvátsku či Grécku, burek, čo je vyprážané lístkové cesto plnené mäsom, lokálne pivo Sarajevsko a národné jedlo čevapi, čo je grilované mäso v čerstvom pita chlebe s cibuľou.
Je skutočne lacné
Sarajevo je však skutočne cenovo dostupnou destináciou. Ubytujete sa tu len už od 17 eur a najete za 10 eur.
Okrem Sarajeva sa v rebríčku umiestnilo aj maďarské mesto Miškovec, ktoré je z Košíc vzdialené len hodinu autom a známe je predovšetkým jaskynnými kúpeľmi, či obľúbená destinácia Slovákov – Chorvátsko, konkrétne mesto Záhreb.
Najlepšie lacné destinácie v Európe podľa Time Out
- Sarajevo, Bosna a Hercegovina
- Tirana, Albánsko
- Hull, Spojené kráľovstvo
- Miškovec, Maďarsko
- Záhreb, Chorvátsko
