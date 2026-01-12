Baľte kufre: Poradíme vám, ktoré európske mesto by ste mali tento rok navštíviť. Patrí medzi najlepšie lacné destinácie

Sarajevo, foto: Pexels

Ubytujete sa len za 17 eur a najete za 10 eur.

Túžite tento rok vycestovať do zahraničia, no máte obmedzený rozpočet? Máme pre vás skvelý tip na nádherné európske mesto, ktoré je nielen cenovo dostupné, ale aj očarujúce. 

Magazín Time Out zverejnil zoznam najlepších lacných destinácií v Európe, ktoré by ste mali v roku 2026 navštíviť, ak nechcete zruinovať vašu peňaženku a zároveň chcete zažiť niečo jedinečné.

Mesto, kde zastal čas

Na prvom mieste sa umiestnilo hlavné mesto Bosny a Hercegoviny – Sarajevo, ktoré sme navštívili aj my a na vlastnej koži sa presvedčili, že skutočne stojí za to. O tomto meste za kopcom sa hovorí, že tu zastal čas. Na jednej strane môžete vidieť staré schátrané budovy, no na druhej moderné mrakodrapy.

Počas celého roka je navštevované húfmi turistov, je tu pestrý nočný život a v blízkosti veľa možností na vyžitie v prírode. Ak sa sem vyberiete, deň ani dva vám nepostačia.

Ak sem zavítate, určite nevynechajte Baščaršiju, čo je najznámejšia tržnica a časť mesta, kde si môžete kúpiť suveníry, koberce, oblečenie, šperky a tradičnú bosniansku kávu v útulných kaviarničkách, ktorá sa varí v kovovej nádobe džezve a podáva sa v špeciálnej šálke fildžan. Za návštevu však rozhodne stojí aj Alej ostreľovačov, Múzeum vojnového detstva či Tunel spásy, ktoré vám priblížia smutnú históriu tohto krásneho mesta.

Tržnica v Sarajeve, foto: Unsplash

Pohľad vám tiež upúta najznámejší most v Sarajeve Latin Bridge, ktorý je obklopený malebnými farebnými domčekmi. Obed si môžete dať v modernej budove Avaz Twist Tower, ktorá je vysoká 142 metrov a ponúka výhľad na celé Sarajevo.

V Bosne a Hercegovine nezabudnite ochutnať baklavu, sladký dezert, ktorý tiež môžete poznať z dovoleniek v Chorvátsku či Grécku, burek, čo je vyprážané lístkové cesto plnené mäsom, lokálne pivo Sarajevsko a národné jedlo čevapi, čo je grilované mäso v čerstvom pita chlebe s cibuľou.

Je skutočne lacné

Sarajevo je však skutočne cenovo dostupnou destináciou. Ubytujete sa tu len už od 17 eur a najete za 10 eur.

Okrem Sarajeva sa v rebríčku umiestnilo aj maďarské mesto Miškovec, ktoré je z Košíc vzdialené len hodinu autom a známe je predovšetkým jaskynnými kúpeľmi, či obľúbená destinácia Slovákov – Chorvátsko, konkrétne mesto Záhreb.

Najlepšie lacné destinácie v Európe podľa Time Out

  1. Sarajevo, Bosna a Hercegovina
  2. Tirana, Albánsko
  3. Hull, Spojené kráľovstvo
  4. Miškovec, Maďarsko
  5. Záhreb, Chorvátsko
Nádherné mesto našich susedov sa umiestnilo v prestížnom rebríčku top destinácií na rok 2026: Máme…

Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
