Preplnená chladnička či zákusky na stole: Hygienička prezradila najčastejšie chyby, ktoré na Vianoce môžu byť problémom

V nejednej domácnosti už prebieha príprava medovníčkov či iného vianočného pečiva. V kuchyni ale počas sviatkov číha viac nástrah, ako si možno uvedomujete. Hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič prináša vianočné hygienické desatoro, vďaka ktorému znížite riziko, že vás postihnú nepríjemné zdravotné ťažkosti.
Čisté ruky sú dôležitejšie než akékoľvek korenie
Počas Vianoc majú naše ruky viac práce ako kuchynský robot na cesto. Dotýkame sa rýb, mäsa, zeleniny, mobilu, ozdôb, stromčeka aj kľučiek na dverách. Práve ruky sú pritom najrýchlejší dopravný prostriedok pre baktérie. Stačí pripravovať kapra, skontrolovať správu v mobile alebo si upraviť vlasy a kontaminácia je na svete.
Správne umývanie rúk je preto základný (nielen) vianočný rituál. Dôležitá je teplá voda a mydlo a umývanie aspoň po dobu 30 až 40 sekúnd. Nezabudnite na palce, chrbty rúk a priestor medzi prstami. Ideálne je osušiť ich jednorazovou utierkou, keďže kuchyňa môže byť na Vianoce naozaj plná baktérií.
Základné pravidlo znie: Ruky, ktoré krájajú kapra, už nemajú čo siahať na stromček ani písať SMS, kým nie sú poriadne umyté. Je to malý krok pre vás, ale veľký krok pre bezpečné Vianoce.
Surové a hotové jedlo patrí do oddelených svetov
Najčastejší vianočný hygienický prehrešok? Veta „len to sem na chvíľku položím..“ Práve táto „chvíľka“ je ale pre baktérie pozvánkou na večierok. Surové ryby, mäso a vajcia sú prirodzenými zdrojmi mikroorganizmov, ktoré nemajú miesto pri hotových jedlách, zákuskoch alebo zemiakovom šaláte, teda pri jedlách, ktoré už tepelne spracúvať nebudeme.
Základné pravidlo znie jasne: Surové a hotové potraviny a jedlá sa nikdy nesmú deliť o jednu dosku na krájanie, nôž ani tanier. V ideálnom prípade by ste mali mať dosky na krájanie označené farbami, samostatne na ryby, mäso, zeleninu a na hotové jedlá. Vďaka tomu bude kuchyňa razom prehľadnejšia a bezpečnejšia. Nože, pracovné plochy aj drez sa musia umyť okamžite po použití, nie „až potom“. Pamätajte, že v kuchyni neexistuje bezpečná „chvíľka“, pre baktérie je to celá večnosť, ktorú na maximum využijú na množenie.
Chladnička nie je skladisko, ale bezpečnostný trezor
Počas Vianoc má chladnička pocit, že sa stala skladom na všetko. Misy so šalátom, hrnce s polievkou, kapor, rezne, koláče, zvyšky z predchádzajúceho dňa… Lenže preplnená chladnička = teplá chladnička. A len čo teplota vyskočí napríklad na +9 °C, začnú mať baktérie prémiové podmienky na rast. Šalát „dozrieva“, ryba „kvitne“ a mikroorganizmy si užívajú sviatočnú atmosféru.
Teplota v chladničke by sa mala pohybovať medzi +2 až +5 °C, čo je ideálne na spomalenie rastu baktérií bez toho, aby potraviny zamrzli. Aby ju však chladnička udržala, musí byť medzi jednotlivými potravinami priestor, ktorý zabezpečí správnu cirkuláciu studeného vzduchu. Keď sa chladnička preplní, dochádza k nerovnomernej cirkulácii studeného vzduchu, potraviny sa môžu rýchlejšie kaziť a zároveň sa zvyšuje spotreba energie.
Ďalšie zlaté pravidlo: Šaláty, ryby aj hotové jedlá skladujte vždy v uzatvorených nádobách. Chránite ich nielen pred baktériami, ale aj pred pachmi a vysychaním. Chladnička má byť bezpečnostný trezor, nie preplnený šatník. Keď chladničke doprajete poriadok, odmení sa vám pokojnými sviatkami bez tráviacich drám.
Rozmrazovanie mäsa je proces a nie improvizácia
Možno poznáte každoročný vianočný scenár, keď kapor alebo mäso leží na kuchynskej linke „len aby povolilo“. Pôsobí to zdanlivo nevinne, ale z hygienického hľadiska platí jednoznačné „nie“. Kuchynská linka naozaj nie je priestor na rozmrazovanie. Ak necháte mäso pomaly rozmrazovať pri izbovej teplote, jeho povrch sa ohreje do teplotného pásma (4 – 60 °C), ktoré baktériám absolútne vyhovuje a umožňuje im množiť sa omnoho rýchlejšie.
Správna a bezpečná cesta je len jedna: Rozmrazujte v chladničke, ideálne v uzatvorenej nádobe alebo na tanieri, aby šťava nekvapkala na ostatné potraviny. Trvá to síce dlhšie, ale práve pomalé rozmrazovanie v chlade výrazne znižuje riziko množenia baktérií. Zabudnite na skratky, ako sú rúra, kúrenie, horúca voda alebo radiátor. Teplo síce rozmrazí rýchlo, ale zároveň vytvorí dokonalé podmienky pre baktérie. Tie milujú teplo, vy im preto namiesto toho doprajte +4 °C, chlad a minimum priestoru na prejavenie sa. A Vianoce zostanú o pohode.
Tepelná úprava bez kompromisov
„Asi je to hotové.“ Táto veta znie počas Vianoc často, ale v kuchyni pre ňu niet miesta. Polosurový kapor môže byť delikatesa, no na Štedrý deň je to skôr vstupenka do sveta nepríjemných zdravotných ťažkostí. Vianočná klasika má byť poctivo pripravená, nielen chutná, ale najmä bezpečná.
Základné hygienické pravidlo je jasné: Vnútorná teplota mäsa a rýb musí v jadre dosiahnuť minimálne 70 °C. Len tak máte istotu, že sú baktérie zničené. Pri rybách si všímajte detaily. Mäso by malo byť pevné, nepriehľadné a vlákna sa musia ľahko oddeľovať. Ak je ryba sklovitá alebo rôsolovitá, ešte nie je hotová. Zapamätajte si nasledovnú vec: „Prepečené“ nie je pocit, farba ani dojem, ale konkrétna teplota. Keď ju dodržíte, získate istotu, že pokrm je správne pripravený.
Nahlásiť chybu v článku