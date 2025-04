Premiér Robert Fico s Viktorom Orbánom podpísali memorandum o cezhraničnom rozvoji

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) a predseda vlády Maďarska Viktor Orbán podpísali v pondelok memorandum o cezhraničnom rozvoji medzi Slovenskom a Maďarskom.

Robert Fico označil Európsku úniu za dobrý životný priestor, vraj by sa mu mala za jeho migračnú politiku poďakovať. Orbán Fica pozval do Budapešti, premiér pozvanie prijal. Vzťahy medzi dvoma krajinami sú vraj najlepšie v histórii. Európski politici by podľa neho nemali zasahovať do toho, s kým môžeme spolunažívať a s kým nie.

Oficiálna návšteva podľa Fica potvrdila nadštandardné priateľské vzťahy medzi krajinami, ale súčasne aj vzťahy medzi nimi osobne. Tvrdí, že v súčasnosti neexistujú žiadne otvorené politické otázky, ktoré by krajiny vyrušovali. V prípade núdze sú premiéri podľa slov Fica pripravení si sadnúť a prípadné spory riešiť.

Spolupráca v rámci V4 bola údajne zámerne likvidovaná

„Vymenili sme si informácie v oblasti atómovej energie, kde Slovensko je veľmi ďaleko, pretože dnes podstatná časť elektrickej energie, ktorú na Slovensku spotrebovávame, je vyrábaná v atómových elektrárňach. Teším sa, že je tu spolupráca renovovaných slovenských firiem z tejto oblasti s renovovanými maďarskými firmami pri projektoch tohto typu, ktoré sa realizujú na území Maďarska,“ povedal slovenský premiér.

Zároveň poukázal na to, že od 1. júla sa Maďarsko stane predsedajúcou krajinou Vyšehradskej štvorky (V4). Fico požiadal Orbána, aby urobil všetko, čo sa dá, na oživenie tejto regionálnej spolupráce.

„Spolupráca v rámci V4 bola úmyselne zničená a likvidovaná, pretože veľkí hráči v Európskej únii neprijali, aby existovala v Európskej únii regionálna spolupráca, ktorá reprezentovala viac ako 60 miliónov obyvateľov a ktorá zabezpečovala, že tieto štyri krajiny si dokázali presadzovať svoje vlastné záujmy,“ podotkol predseda vlády SR. Orbánovi sľúbil, že ho v jeho úsilí podporí.