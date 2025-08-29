Premiér Fico na oslavách výročia SNP citoval Adolfa Hitlera, aj obhajoval svoju návštevu Moskvy

Foto: TASR - Ján Krošlák

Zuzana Veslíková
TASR
Zároveň informoval, že Slovensko posiela do pásma Gazy potravinovú pomoc.

Fašizmus a nacizmus nebol podľa predsedu vlády SR a Smeru-SD Roberta Fica ani potlačený, ani potrestaný, len sa mu podarilo skryť počas studenej vojny. Aj preto sa možno dnes otvárajú témy novej vojny a konfliktu medzi Východom a Západom. Vo svojom príhovore pri príležitosti osláv 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) deklaroval, že bude aj naďalej podporovať mierovú politiku založenú na dôslednom dodržiavaní medzinárodného práva. Odkaz SNP podľa jeho slov spočíva v tom, že bolo slovenské, veľkolepé a suverénne.

„Ľahkovážne sa dnes otvárajú témy, ako je nová vojna, nový konflikt medzi Východom a Západom, hovorí sa o porciovaní Ruskej federácie, popierajú sa výsledky druhej svetovej vojny,“ povedal Fico. Tvrdí, že Slovensko vie, odkiaľ prišla sloboda a čo národy bývalého Sovietskeho zväzu zaplatili za oslobodzovací boj.

Foto: TASR – Ján Krošlák

Obhajoval svoju cestu do Moskvy, poukázal, že odcestuje do Číny

Za správne rozhodnutie považuje, že vlani navštívil Moskvu, kde poďakoval vojakom Červenej armády za to, čo urobili. Obete si tiež uctil aj na cintoríne vo Francúzsku. „Vážim si každú jednu obeť druhej svetovej vojny,“ podotkol premiér.

Poukázal na to, že v pondelok odcestuje do Číny, kde sa zúčastní na oslavách ukončenia vojny. Využije túto príležitosť na to, aby sa stretol s čo najväčším počtom štátnikov. „Pokiaľ budem predseda vlády SR, politika mojej vlády bude slovenská a suverénna. Mne nikto nebude hovoriť, kam mám ísť a kam nemám ísť,“ uviedol Fico. Ako spomína Denník N, Robert Fico citoval aj Adolfa Hitlera.

Zároveň informoval, že Slovensko posiela do pásma Gazy potravinovú pomoc. Ide približne o 6,2 tony základných potravín. Momentálne sa pomoc nachádza podľa predsedu vlády v Jordánsku na letisku a odovzdaná bude prostredníctvom padákov na územie Gazy. „Chceme ukázať, kde je naše miesto a čo si o tom myslíme,“ poznamenal.

