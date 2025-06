Prelomový objav na Marse: NASA potvrdila v hornine, ktorú dovŕtal rover, doposiaľ neznámy minerál

Vedci z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) zverejnili úspešnú mineralogickú analýzu hlbších vrstiev Marsu. V nej sa potvrdili ílovité minerály. Vzorku zo skaly Kenmore na planéte začiatkom júna odvŕtal rover Perseverance, TASR o tom píše podľa webu NASA a webu spacedaily.com.

Geochemik Ken Farley z Kalifornského technologického inštitútu opísal skalu Kenmore ako „zvláštnu, nespolupracujúcu horninu“, ktorá nadmerne vibrovala a počas vŕtania sa z nej uvoľňovali zvetrané úlomky. Perserverance ich odstránil pomocou prístroja na odstraňovanie prachu (gDRT).

Prístroj odvŕtanú horninu a prípadné znečistenie z povrchu neodstraňuje mechanicky, ale „odfukuje“ pomocou dusíka. Tým sa zabraňuje kontaminácii vzoriek a umožňuje to vedcom skúmať pôvodné vnútro hornín. Doteraz dusík rover Perseverance na Marse použil 169-krát a v zásobníku gDRT má stále kapacitu na približne 800 použití.

„Kenmore was a weird, uncooperative rock.“

