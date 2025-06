Prelomila mlčanie. Zuzana Plačková vyšla s pravdou von a prezradila recept na štíhlu postavu, ktorý sa jej osvedčil

Už je to nejaký čas, čo jedna z najznámejších slovenských influenceriek ohuruje svojou postavou na sociálnych sieťach. Ultra štíhla figúra, ktorú si udržiava aj po pôrode, núti mnohých zamyslieť sa nad tým, čo všetko robí preto, aby tak vyzerala. Zuzana totiž bola aj pred Dionkom zvyčajne krv a mlieko a možno povedať, že nikdy nebola taká chudá ako teraz. Zdá sa, že sa cíti vo svojej koži výborne, čo ukázala aj na tohtoročnej prehliadke Fashion Night Brno.

Mamička Dionka žiari všade, kde sa zjaví. Má milujúcu rodinu, za ktorú je veľmi vďačná, čo dala neraz najavo aj na svojom Instagrame, a taktiež ju napĺňa práca, hoci sa poriadne obracia. Každú chvíľu Zuzana Plačková prekvapí fanúšikov nejakou novinkou a svojím novým produktom, ktorý ide „na dračku“. Nezaháľa a napreduje nielen v práci, ale i v súkromí, keďže zapracovala tiež na svojom tele, ako naznačila v rozhovore pre Glamon Magazín.

Je za tým dieťa aj práca

Pred pár dňami sa podnikateľka vybrala na jednu akciu do Brna, kde predviedla šaty od módnej návrhárky Jany Pištejovej, s ktorou spolupracuje už niekoľko rokov. Keď ju zavolala na prehliadku, prirodzene sa toho chytila a ihneď súhlasila. Počas toho, ako kráčala v tajomných čiernych šatách s korzetom, v ktorých vyzerala ako bohyňa, sa nedalo nevšimnúť si, akú má krásnu štíhlu postavu. „Ja už mám takúto postavu v podstate 3 roky,“ objasnila Zuzana.

Influencerka zároveň priznala, že od pôrodu schudla 50 kíl. Ako to docielila? „Keď máš dieťa, teda živé dieťa, ktoré veľa behá, tak nemáš čas sa ani poriadne najesť. Takže, je to asi tým. Veľa roboty a behať okolo dieťaťa, teda venovanie sa dieťaťu…“ priznala mamička Dionka svoj recept na štíhlu figúru. Zdá sa, že to išlo akosi samé, ale musela aj sama vynaložiť úsilie. „Bola som na diéte, tiež na ajurvéde, od pôrodu tam bol nejaký proces,“ pokračovala.

Čo jej ešte pomohlo?