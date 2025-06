Prekvapila svojím vzhľadom bez mejkapu. Herečka z Dunaja, k vašim službám sa ukázala tak, ako ju mnohí nepoznajú

Diváci si zvykli na dobové kostýmy, v ktorých sa ukazovala na televíznych obrazovkách, a taktiež na jej kučeravé husté vlasy. Tak vyzerala seriálová Alenka, známa svojou jemnosťou, nežnosťou a zároveň odvahou. Herečka bola vždy upravená a s mejkapom, preto fanúšikov príjemne šokovala zverejnená fotografia, o ktorú sa podelila na sociálnej sieti. Mnohí na nej mohli oči nechať, keďže v takejto podobe ju ešte nikdy nevideli.

Nedávno oslávila Lesana Krausková sladkých 25 rokov a pri tejto príležitosti sa rozhodla opustiť Slovensko. Namierila si to aj so svojím priateľom do Talianska, aby nazbierali nové zážitky a zároveň oslávili jej narodeniny. Fanúšikov zaujala dychberúcimi zábermi, z ktorých možno vyčítať, že sa dovolenka vydarila. „Prišli sme, zjedli sme, bolo krásne,“ napísala herečka stručne a jasne k sérii zverejnených fotografií.

Fanúšikov zaskočila autentickým záberom

Umelkyňa sa pochválila snímkami, medzi ktorými boli krásne výhľady, jedlo, a tiež historická maľba. Fanúšikom však padol zrak hlavne na samotnú Lesanu, ktorá si spravila selfie a odfotila sa tak, ako ju príroda stvorila. Žiadny mejkap alebo iné úpravy, herečka ukázala svoju tvár zblízka v prirodzenej podobe. Zdá sa, že záber spravila pri západe slnka, ktoré svojimi lúčmi zvýraznilo črty a podčiarklo jej krásu. Navyše, stavila na rovné vlasy.

Herečka je prirodzene nádherná žena, pričom oči a výraz prezrádzajú, že je šťastná. Zrejme využila príležitosť, keď nemusí stáť upravená a nalíčená pred kamerami a užila si výlet bez pomyslenia na nejaké úpravy vzhľadu. Skôr dala prednosť iným veciam a vychutnala si výlet s milovanou osobou.

Samozrejme, že fotografie, vrátane spomínaného autentického záberu s detailom jej tváre, neostali bez odozvy a komentáre od fanúšikov sa sypali jedna radosť. Dokonca zareagovala aj herečka Petra Polnišová. „Moja nádhera nádherná, všetko najlepšie,“ napísala umelkyňa, ktorá si získala u mnohých obľubu svojím humorom.

„Najkrajšia Alenka v Dunaji, všetko najlepšie, krásne narodeninky,“ znel ďalší komentár. „Všetko najlepšie, Lesanka. Krásna ako vzdy,“ dala herečke kompliment ďalšia fanúšička, ktorá sa zaradila medzi mnohých iných s podobným blahoželaním.