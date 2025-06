Prehovoril pašerák Escobara: Zarábal 2,13 milióna eur za let, zadržali ho s tonou kokaínu. Postihol ho trpký trest

Odhaduje sa, že absolvoval približne 200 letov s nelegálnym nákladom do USA. Pašoval aj pod hlavičkou Medellínskeho kartelu a spolupracoval s drogovými kráľmi vrátane Pabla Escobara či Howarda Marksa. Ani obrovské peniaze mu však nenahradili to, o čo prišiel – 33 rokov života strávených vo väzení, zatiaľ čo jeho deti vyrastali bez neho. Taký bol osud Williama Reavesa, odsúdeného pilota Escobara, ktorý pašovaním zbohatol, no zároveň prišiel o všetko.

Reaves o sebe tvrdí, že bol jeden z najproduktívnejších pašerákov v histórii. Spolupracoval s najväčšími drogovými bossmi – od neslávneho Howarda Marksa až po obávaného Pabla Escobara.

„Bože dobrý, samozrejme, že mám výčitky svedomia,“ priznal 81-ročný Reaves v minuloročnom rozhovore pre Metro.

Sníval o lietaní a sen si splnil

Ako chlapec sníval Reaves o tom, že bude pilotom pre misionárov. Vyrastal v kresťanskej rodine a chcel, aby bolo lietanie jeho poslaním. Lenže cesta k licencii bola komplikovaná, a tak si vybral rýchle peniaze. Najskôr vyrábal whiskey a darilo sa mu. Kúpil si vlastné lietadlo a cez víkendy vozil rodinu na výlety do Mexika.

„Raz sa ma niekto spýtal, prečo si so sebou neprinesiem do štátov trocha marihuany. Moja odpoveď bola: Trocha čoho? Počul som, že je medzi deťmi obľúbená, ale tam moje vedomosti končili. Potom mi ponúkli desaťtisíc dolárov za to, že ju preveziem,“ opisuje Reaves.

„Peniaze mi dali v igelitke. Keď som to doma hodil na posteľ, Marrie (manželka) si zakryla ústa a povedala: Preboha. Lenže ja som to videl ako ľahký zdroj príjmu. A tak som navštívil právnika – položil mu na stôl stovku a spýtal sa, čo by sa stalo, keby ma chytili pri pašovaní marihuany z Mexika. Povedal mi, že keďže nemám záznam, trest by bol minimálny – maximálne rok. No a tak som pokračoval.“

Reaves verí, že jeho nelegálne lety s marihuanou spôsobili na americkom čiernom trhu pokles ceny až o 40 percent. Výčitky svedomia neprišli. „Nie som fanúšik drog ani alkoholu. Prial by som si dokonalý svet, ale na tejto strane neba ho nemáme. A preto, ak mi dá niekto milión dolárov za pašovanie kokaínu, tak ho budem pašovať.“

Zlom prišiel, keď ho v Mexiku zadržali a takmer umučili na smrť. „V jednom bode mi do zadku napchali pálivú papričku a potom mi v cele nechali visieť telo mŕtveho muža. Nedalo sa tam dýchať.“ Prebral sa v nemocnici – a rozhodol sa presunúť operáciu do Kolumbie.

Tam sa prvýkrát stretol s Pablom Escobarom. Bolo to počas narodeninovej oslavy v dome plnom filmových hviezd, sudcov a policajných šéfov. Na druhý deň sa stretli opäť – v starom, nádherne udržiavanom dome, „nablýskanom ako múzeum“.

Od Escobarovho komplica dostal ponuku, ktorá sa v drogovom svete neodmieta – päťtisíc dolárov za každé kilo kokaínu. Do lietadla mu naložili naraz 500 kíl. V roku 1976 sa jeho zárobky vyšplhali z tisícov na milióny a za jediný deň dokázal zarobiť 2,13 milióna eur.

Kariéra sa však zlomila rovnako rýchlo, ako začala. Reavesa zadržali v Austrálii pri pokuse prepašovať takmer tonu kokaínu. Za mrežami strávil nasledujúcich tridsaťtri rokov. Päťkrát z väzenia ušiel, no nakoniec sa so svojím osudom zmieril.

„Marrie má rakovinu a ja som pritom nebol,“ hovorí dnes. Snaží sa dohnať stratené roky a svoj príbeh rozpráva svetu – v podcastoch, rozhovoroch aj vo vlastnej knihe s názvom Pašerák.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.