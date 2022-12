Syn Pabla Escobara si musel nové meno nájsť v telefónnom zozname a ujsť z Kolumbie. Dnes vďaka otcovi zarába milióny

Deti známych osobností majú v živote mnoho výhod, no zároveň aj nevýhod. Jednou z nich je aj to, že stále budú porovnávaní a spájaní so slávnym rodičom. A ak to platí pre tých, ktorých rodičia sú slávni v pozitívnom slova zmysle, tak ako to potom musí vyzerať v prípade, že váš otec bol najznámejším drogovým barónom a zločincom? Aj o tomto je životný príbeh Sebastiana Marroquína.

V článku sa dozviete aj: čo robila Escobarova rodina po jeho smrti;

prečo si syn zmenil meno;

ako ho ovplyvnila otcova osoba;

aký mal s otcom vzťah;

na čom zarobil milióny.