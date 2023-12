Toto ostalo z impéria Pabla Escobara: Z haciend sú ruiny, jeho luxusné sídla prekopávajú hľadači pokladov

Kartel Pabla Escobara môžeme pokojne zaradiť medzi tie najväčšie, aké kedy na území Južnej Ameriky pôsobili. Podľa portálu Celebrity Net Worth bol kolumbijský „kokaínový kráľ“ najbohatším kriminálnikom v dejinách a jeho majetok sa odhadoval minimálne na 30 miliárd dolárov, pričom hrubé odhady hovoria dokonca o 100 miliardách, ak sa započíta aj všetka hotovosť, ktorú skrz na skrz krajinou Escobar zakopal do zeme.

Luxus a nehnuteľnosti

Escobar si rád užíval prepychový život plný luxusu, ku ktorému neodmysliteľne patria aj haciendy, dovolenkové sídla a ďalšie lukratívne nehnuteľnosti. Pablo nemal problém peniaze míňať prakticky na čokoľvek, pričom raz dokonca spálil približne 2 milióny dolárov, aby počas úteku pred políciou udržal seba a svoju rodinu v teple. Ako to však už býva, k rýchlym rozletom patrí aj strmý pád.

Začiatkom decembra 1993 Escobar pri prestrelke s políciou zomrel a medellínsky kartel sa takpovediac rozpadol. Spolu so smrťou narkobaróna začalo pustnúť aj jeho dedičstvo v podobe luxusných víl a letných sídel. Kým niektoré budovy a komplexy sa podarilo zachrániť, iné nepriaznivému osudu neunikli. V dnešnom článku sa pozrieme na najznámejšie nehnuteľnosti, ktoré obchodník s drogami počas svojho života nadobudol, a tiež na stav, v akom sa nachádzajú.

Hacienda Nápoles (Puerto Triunfo, Kolumbia)

Pravdepodobne najznámejším sídlom, ktoré drogový lord vlastnil, je Hacienda Nápoles. Ako uvádza portál All That Is Interesting, haciendu Escobar kúpil v roku 1978 a okrem rozľahlého domu sa tu nachádzal sochársky park, niekoľko bazénov, letisko, zbierka starých a luxusných áut, či dokonca známa súkromná ZOO, ktorej prítomnosť pociťujú obyvatelia Kolumbie dodnes. Podľa Mashable sa v ZOO chovali zvieratá ako antilopy, slony, žirafy, exotické vtáctvo, pštrosy, a tiež hrochy.

Po Pablovej smrti sa vlastníkom obrovskej nehnuteľnosti aj napriek sporom s jeho rodinou stala tamojšia vláda, ktorá ale nemala prostriedky na to, aby dokázala tento kolos financovať. Problém spôsobujú predovšetkým hrochy, ktoré utiekli do voľnej prírody a premnožili sa.

Pre zvedavcov je dobrou správou to, že Hacienda Nápoles dodnes existuje a v prípade záujmu sa tam dokonca viete ísť pozrieť. Na obrovskom pozemku môžete zažiť exkluzívnu prehliadku „po stopách“ Escobara, ktorej cena začína na 273 dolároch (približne 250 eur), ale rodiny s deťmi poteší napríklad zábavný park s akvaparkom. Zaujímavosťou tiež je, že na obrovskom pozemku boli už neraz prichytení ľudia s lopatami či dokonca s bagrami, ktorí hľadali bájne Escobarove poklady.

La Casa Rosada (Miami, USA)

La Casa Rosada, alebo v preklade ružový dom, bola Escobarova americká nehnuteľnosť ležiaca v Miami Beach. Ako píše El Tiempo, lokalitu si narkobarón vybral, pretože mala krásny výhľad na more, išlo o ideálne miesto na stavbu móla a samotné Miami predstavovalo kľúčovú spojku v tranzite drog do USA. Podľa Forbes sa v dome nachádzali štyri spálne, šesť kúpeľní či bazén. Luxusné sídlo v roku 1987 zabavila DEA (protidrogový úrad) a odvtedy ho vlastnili niekoľkí majitelia.

Prvé stránky všetkých amerických magazínov ružový dom zaplnil v roku 2016, keď ho dal nový majiteľ zbúrať a hovorilo sa o viacerých zámeroch. Popri vybudovaní novej nehnuteľnosti sa spomínal aj fakt, že zákutia honosného sídla môžu skrývať rôzne tajomstvá a poklady, pričom pri búraní sa skutočne našiel záhadný trezor, o ktorom sa dodnes vie len veľmi málo. Tak či onak, pôvodný dom legendárneho zločinca už budete hľadať márne.

La Manuela (Guatapé, Kolumbia)

Ďalšie veľmi známe sídlo Pabla Escobara nesie príznačný názov La Manuela a pomenované bolo po jeho dcére. Ako uvádza BBC, drogový lord si sídlo zaobstaral v čase najväčšieho vzostupu jeho impéria a priniesol do inak pokojnej dovolenkovej oblasti pri jazere Guatapé strach. Podľa viacerých zdrojov išlo o jedno z hlavných sídel obávaného kartelu, ktoré postihol rovnako temný osud, ako aj samotného Escobara.

V roku 1993, keď už Pablo úmorne utekal pred políciou, ktorú mal za pätami, mu La Manuelu vyplienila skupina Los Pepes. Zjednodušene išlo o povojenský útvar nepriateľov Pabla Escobara a počas spomínaného roku viedol s bossom medellínskeho kartelu vojnu. Nehnuteľnosť bola koncom 90. rokov zabavená kolumbijskou vládou a existuje dodnes, no v schátranom stave iba márne spomína na časy, kedy si jej niekdajší luxus užívali drogoví miliardári.