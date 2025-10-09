Predpoveď na zimu 2025 sa mení: Polárny vír slabne, La Niña posiela jasný signál. Európu čaká niečo, čo tu dlho nebolo

Ilustračná foto: TASR/AP

Nina Malovcová
Predpoveď na zimu 2025/2026 prekvapila aj meteorológov.

Európu možno čaká zima, akú si pamätajú len staršie generácie. Po sérii miernych rokov by sa totiž podľa meteorológov mohla vrátiť pravá zima so snehom, s ľadovým vetrom a teplotami hlboko pod nulou.

Podľa predpovede portálu Severe Weather Europe sa vo svetových atmosférických a oceánskych systémoch začína formovať kombinácia javov, ktorá v minulosti priniesla mimoriadne chladné sezóny. Meteorológ Andrej Flis vo svojej analýze uviedol, že tento rok sledujeme nápadné podobnosti so zimami, ktoré v minulosti priniesli výrazné ochladenia.

„Momentálne pozorujeme viacero faktorov, ktoré sa nápadne podobajú na silné zimy z minulosti,“ vysvetlil Flis.

La Niña sa vracia a môže zmeniť počasie na celej planéte

Jedným z hlavných dôvodov možného ochladenia je jav La Niña. Ide o obdobie, keď sa voda v tropickej časti Tichého oceánu citeľne ochladzuje. Hoci sa tento jav odohráva tisíce kilometrov od Európy, jeho následky ovplyvňujú cirkuláciu vzduchu na celej severnej pologuli.

Ilustračná foto: TASR (AP)

Keď sa La Niña rozvinie, nad Kanadou a Spojenými štátmi sa vytvorí tlaková níž, ktorá nasmeruje prúdenie arktického vzduchu hlbšie na juh. Časť tohto prúdu sa môže neskôr presunúť aj smerom k Európe. „Očakáva sa, že La Niña oslabí polárny vír, čo by mohlo viesť k častejším vpádom studeného vzduchu,“ doplnil Flis. Ak sa tento scenár potvrdí, sever Ameriky by mohol zažiť zasneženú zimu, zatiaľ čo Európa by čelila silnejším mrazom ako v predchádzajúcich rokoch.

Polárny vír stráca silu a studený vzduch sa môže uvoľniť

Polárny vír je obrovská rotujúca masa studeného vzduchu, ktorá počas zimy obieha okolo severného pólu. Keď je silný, drží arktický chlad uzavretý v oblasti okolo pólu. No ak zoslabne alebo sa rozpadne, studený vzduch sa začne šíriť južnejšie.

Modely ukazujú, že tento rok má polárny vír nezvyčajne nízku intenzitu. Ak sa v priebehu zimy oslabí ešte viac, mrazivý vzduch sa môže dostať do oblastí, ktoré sú zvyknuté na miernejšie podnebie. V minulosti sa podobné situácie skončili dlhými vlnami mrazov a sneženia.

Sneh na Sibíri ako varovný signál

Dôležitým ukazovateľom príchodu chladnej zimy je aj množstvo snehu, ktorý sa hromadí na Sibíri. Tento jav má výrazný vplyv na atmosférické prúdenie nad severnou pologuľou. Čím viac snehu tam napadne, tým silnejší je tlak nad Áziou. To následne mení cirkuláciu vzduchu a oslabuje polárny vír, čím sa otvára cesta studenému arktickému vzduchu smerom do Európy.

„Veľká snehová pokrývka na Sibíri býva spoľahlivým signálom, že zima bude tuhá,“ upozorňuje Flis. Ak sa tento trend potvrdí aj v najbližších týždňoch, pravdepodobnosť mrazivej zimy u nás sa zvýši.

Európski meteorológovia sú zatiaľ opatrní

Zatiaľ čo Severe Weather Europe upozorňuje na riziko chladnej zimy, meteorológovia z programu Copernicus vidia situáciu o niečo miernejšie. Ich modely naznačujú, že v severnej časti Európy bude zima pravdepodobne vlhká a teplejšia, než býva bežné. „Predbežné prognózy ukazujú zosilnenie západného prúdenia, ktoré býva spojené s nadpriemernými teplotami a častejšími zrážkami,“ uvádzajú odborníci Copernicusu.

Ilustračné foto: Unsplash

To znamená, že juh a západ „starého kontinentu“ môžu čakať mierne zimy, zatiaľ čo stredná a východná Európa má reálnu šancu zažiť výraznejšie ochladenie so snehom, ak sa polárny vír naozaj rozpadne.

Návrat pravej zimy nie je vylúčený

Hoci sú dlhodobé predpovede vždy neisté, viaceré ukazovatele naznačujú, že tento rok by sa mohla zopakovať zima podobná tým, ktoré sme poznali v minulosti. Kombinácia javu La Niña, oslabujúceho polárneho víru a rozsiahleho sneženia na Sibíri vytvára podmienky pre návrat skutočného mrazu. Ak sa predpovede potvrdia, Európa by mohla po rokoch opäť zažiť zasnežené ulice, zamrznuté jazierka a dlhé obdobia, keď sa ortuť teplomera nevyšplhá nad nulu.

