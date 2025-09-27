Predčasné voľby by nič nezmenili, tvrdí Pellegrini. Vládna novela ústavy nie je ohrozením právneho štátu, preto ju podpíše

Prezident SR Peter Pellegrini si nevie predstaviť predčasné parlamentné voľby. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. V súčasnej situácii, a to za takéhoto rozdelenia spoločnosti a voličov si to nevie predstaviť. Hovorí, že nevidí žiadnu alternatívu, ktorá by podľa neho „urobila zázrak.“
Prezident SR Peter Pellegrini je presvedčený, že ak sa premiérom novej vlády Českej republiky stane Andrej Babiš, obnovia sa konzultácie českej a slovenskej vlády. Podľa neho by sa výrazne zlepšili aj vzťahy medzi Slovenskom a Českom na politickej úrovni. Uviedol to v diskusnej relácii v reakcii na otázku k očakávaným českým parlamentným voľbám.
Pred podpisom konsolidačného balíka chce prezident SR Peter Pellegrini ešte hovoriť s premiérom Robertom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obaja Smer-SD). Pýtať sa ich bude chcieť aj na to, ako vidia ekonomickú situáciu krajiny do budúcna.
Postoj k novele ústavy
Peter Pellegrini oznámil, že sa pre novelu ústavy neobráti na Ústavný súd SR. Po doručení ju podpíše, hoci by nemusel, lebo ju podporilo 90 poslancov. Zároveň podotkol, že väčšina poslancov nepovažuje novelu ústavy za ohrozenie právneho štátu, čo podľa neho potvrdila široká škála podpory v parlamente.
