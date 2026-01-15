Predajňová má novú funkciu. Vracia sa do vedenia Múzea Betliar. Zamestnanci, ktorí ju kritizovali, tam už nepracujú

Kríza v kultúre
Múzeum povedie do výberového konania.

Do vedenia Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea Betliar sa po niekoľkých mesiacoch opäť vracia Andrea Predajňová. Do funkcie riaditeľky bola vymenovaná dočasne, do vykonania výberového konania. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková.

Do vedenia Múzea Betliar Predajňová opätovne nastúpila 5. januára. „Ide o časovo obmedzené vymenovanie, a to do vymenovania riaditeľa SNM – Múzea Betliar v Betliari po úspešnom vykonaní výberového konania, najdlhšie na obdobie šiestich mesiacov,“ priblížila Zajačková.

Návrat po siedmich mesiacoch

Predajňová sa do vedenia Múzea Betliar vracia po približne siedmich mesiacoch. Ako zastupujúca riaditeľka v inštitúcii pôsobila od novembra 2024, neskôr v máji 2025 bola vymenovaná za generálnu riaditeľku SNM. Z funkcie vo vedení SNM ju v decembri na vlastnú žiadosť odvolala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

Riaditeľa alebo riaditeľku Múzea Betliar SNM hľadalo už na jeseň, výberové konanie neskôr v novembri zrušila samotná Predajňová z pozície generálnej riaditeľky SNM. „Výberové konanie bolo zrušené z dôvodu interného manažérskeho rozhodnutia, zmeny organizačnej štruktúry v SNM – Múzeu Betliar v Betliari. Ide o štandardný postup, ktorý právne predpisy umožňujú,“ reagovala Zajačková.

Zmeny vo vedení a personálne otázky

Predajňová vo vedení Múzea Betliar od novembra 2024 zastupovala Tímeu Molnár Mátéovú, ktorá v tom čase nastupovala na materskú dovolenku. Prečo a kedy bola Mátéová zbavená funkcie riaditeľky, vedenie SNM nepriblížilo s tým, že je naďalej zamestnankyňou betliarskeho múzea.

„Podrobnosti týkajúce sa jej predchádzajúceho pôsobenia vo vedúcej funkcii, ako aj dôvody personálnych rozhodnutí podliehajú ochrane osobných údajov zamestnanca a SNM sa k nim v zmysle platnej legislatívy nebude bližšie vyjadrovať,“ uviedla Zajačková.

Prepúšťanie a aktuálny stav zamestnancov

Múzeum Betliar v uplynulom roku niekoľko mesiacov viedla aj Erika Danková Darániová, a to od mája, kedy Predajňová nastúpila do vedenia SNM. Po návrate Predajňovej pôsobí Danková Darániová v Betliari na pozícii kurátorky, na návrh Predajňovej tiež bola vymenovaná do funkcie zástupkyne riaditeľky.

V Múzeu Betliar už v súčasnosti nepôsobí viacero zamestnancov, ktorí na jeseň 2024 otvorene kritizovali výber a následne aj kroky Predajňovej vo vedení inštitúcie. V Betliari vlani celkovo prepustili deväť zamestnancov.

„V priebehu roka 2025 bol v rámci organizačných zmien ukončený pracovný pomer s piatimi zamestnancami. Išlo o opatrenia realizované v súlade s internými rozhodnutiami zamestnávateľa a platnou pracovnoprávnou legislatívou. Ďalej v období konsolidácie skončili ďalší štyria zamestnanci z iných dôvodov, ako je organizačná zmena, a to napríklad spôsobom podľa paragrafu 60 Zákonníka práce,“ uviedla Zajačková s tým, že Múzeum Betliar má aktuálne 37 zamestnancov.

