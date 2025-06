Pred odchodom na dovolenku nezabudnite na dôležitú vec: O tomto mnohí ani netušili, uľahčí vám to život

Pred cestou do zahraničia by si dovolenkári mali s dostatočným predstihom skontrolovať platnosť cestovného pasu. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) v súvislosti s náporom na vybavenie nového pasu tesne pred letom. Rezort takisto pripomína, že v prípade dovoleniek v krajinách Európskej únie (EÚ) a schengenu postačuje ako cestovný doklad občiansky preukaz (OP), ktorého vybavenie je zároveň rýchlejšie, ako je to pri pase.

Hovorca MV Matej Neumann odôvodnil dôležitosť kontroly platnosti cestovných dokladov aj skutočnosťou, že mnohé krajiny vyžadujú, aby cestovný doklad platil určitý čas (najčastejšie 6 mesiacov) aj po odchode z krajiny. Potvrdil zároveň, že tzv. pasová sezóna každoročne štartuje už začiatkom marca a trvá do konca júla, vlna žiadostí začína kulminovať práve na začiatku júna.

Vo veľkých mestách sú čakacie doby dlhšie

„Prejavuje sa to na čakacích dobách na vybavenie žiadosti o doklad, ktoré sa vo veľkých klientskych centrách okresných úradov v sídle kraja predlžujú, a napríklad v Bratislave treba čakať aj dve hodiny. Naopak, na malých pracoviskách sa takmer nečaká, prípadne len pár minút,“ skonštatoval hovorca.

Zvýraznil, že pri dovolenke v krajinách EÚ a schengenu postačuje cestovateľom vrátane detí mať pri sebe občiansky preukaz. „Okrem toho, že jeho vybavenie je lacnejšie, žiadosť o občiansky preukaz na oddelení dokladov vybavíte rýchlejšie. Štandardne proces podania žiadosti o občiansky preukaz trvá približne tri minúty, u pasov je to desať minút,“ približuje Neumann.

Výroba občianskych preukazov je rýchlejšia než pasov

Kratší proces vplýva na možnosť vybaviť viac žiadateľov o občianske preukazy, navyše je v prípade občianskeho preukazu rýchlejšia i výroba dokladov v Národnom personalizačnom centre. „Polykarbonátové kartičky občianskych preukazov sú pripravené oveľa rýchlejšie ako knižkové doklady cestovných pasov a ministerstvo vnútra ich dokáže dodať aj v oveľa kratšej ako základnej 30-dňovej zákonnej lehote,“ potvrdil hovorca rezortu vnútra.

Vlani požiadalo o pas 491.115 Slovákov. Za prvých päť mesiacov tohto roka to bolo 200 488 Slovákov. Medziročne je to menej o vyše 90 000 žiadostí. Naopak, pri občianskych preukazoch je pomer vyrovnanejší. Kým od januára do mája 2024 požiadalo o občiansky preukaz 294 444 Slovákov, v rovnakom období tohto roka eviduje MV 285 195 žiadostí. „Významnú časť pritom tvoria občianske preukazy pre deti, ktoré budú využívané ako cestovné doklady,“ dodal Neuman.

Najlepší čas na vybavenie dokladov je v zime alebo na jar

Pre budúcnosť ministerstvo vnútra opakuje svoje odporúčanie myslieť na cestovné doklady už v zime, prípadne na začiatku jari, keď sú i čakacie doby na oddeleniach dokladov najkomfortnejšie. Rezort takisto upozorňuje, že občiansky preukaz v mobile možno zatiaľ používať len na území Slovenskej republiky.

„Rovnako občianske preukazy bez podoby tváre vydávané deťom slúžia len ako prostriedok na prístup do elektronického zdravotníctva a nemožno ich používať ako cestovný doklad,“ zdôraznil hovorca.