Prečo sú v kuracom mäse biele pruhy? Prieskum desí, odpovedá Únia hydinárov Slovenska

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
TASR
Obchodné reťazce
Organizácia Humánny pokrok uskutočnila v októbri 2025 prieskum v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a v Miloslavove.

V 97,94 % kuracích pŕs predávaných v slovenských maloobchodných reťazcoch sa vyskytuje ochorenie svalstva známe ako choroba bielych vlákien (tzv. white striping), vyplýva z prieskumu organizácie.

Organizácia tvrdí, že súvisí s extrémne rýchlym rastom kurčiat na mäso a môže ovplyvňovať vlastnosti mäsa, napríklad jeho štruktúru či chuť. Únia hydinárov Slovenska má na závery prieskumu odlišný názor.

Humánny pokrok uviedol, že prieskum realizoval na vzorke 388 produktov kuracích pŕs, filiet a rezňov bez kože.

Z celkového počtu bolo 59 produktov označených ako welfare (životná pohoda zvierat), pričom výskyt bielych pruhov vo welfare mäse bol podľa organizácie 96,61 %.

Na výsledky analýzy reaguje riaditeľ Únie hydinárov Slovenska

Zber údajov prebiehal v októbri 2025 v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a v Miloslavove. Fotografie pre analýzu boli podľa organizácie zozbierané v prevádzkach viacerých reťazcov vrátane reťazcov Tesco, Billa, Coop Jednota, Kaufland, Lidl, Terno a Kraj, Fresh, Yeme a Biedronka.

Riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár zareagoval na výsledky analýzy.

„Čo sa týka slovenskej hydiny, tak každý kus hydiny, ktorá ide na porážku a na hydinový bitúnok, je skontrolovaný veterinárnym dozorom, ktorý tvorí veterinárny lekár, ktorý prehliadne každý kus hydiny, ktorá je zabitá, a rozhodne o tom, či spĺňa všetky predpisy legislatívy Európskej únie, či je takéto mäso v poriadku, či je kvalitné a či je možné ho umiestniť na trh a či je zaradené do triedy kvality A. Na trh sa dostáva len hydinové mäso, ktoré je triedy kvality A a ktoré je prehliadnuté, ktoré je skontrolované, ktoré je v poriadku. Čiže, čo sa týka kvality potravín, tak tu nevnímame nejaký problém. Všetko je to v súlade s legislatívou a všetko je to v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a v súlade s kvalitou, ktorú stanovuje Európska únia.“

Doplnil, že čo sa týka nejakých výskumov, oprávnení kontrolovať potraviny na našom území sú potravinoví inšpektori, ktorí sú na štátnej potravinovej správe alebo regionálnej potravinovej správe, ktorí dokážu posúdiť kvalitu potravín a stanoviť, či je potravina v poriadku alebo nie.

„Ak sa robí nejaký výskum, tak je potrebné ho robiť buď cez Výskumný ústav potravinársky, alebo cez veterinárnych inšpektorov, ktorí dokážu posúdiť kvalitu potravín,“ uzavrel Molnár.

