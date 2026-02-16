Seniori dali mužovi 54-tisíc eur: Prišli o veľké úspory, oklamal by aj vás

peniaze, o ktoré prišli

Foto: Unsplash

Michaela Olexová
TASR
Dôverčivý muž prišiel o 24 380 eur a dôverčivá pani o 30-tisíc eur. Páchateľ prosil o peniaze a odvolával sa na nepriaznivú rodinnú situáciu.

Trestné stíhanie vo veci pokračujúceho zločinu podvodu vedie vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku v súvislosti s vylákaním viac ako 54-tisíc eur od 82-ročného muža a 83-ročnej ženy v okrese Stropkov.

TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Tvrdil, že má nepriaznivú rodinnú situáciu

Ako uviedla, v období od novembra 2024 do nedele (15. 2.) v jednej z obcí v okrese Stropkov na dvore rodinného domu neznámy páchateľ pod zámienkami falošných informácií o nepriaznivej rodinnej situácii alebo vážnych zdravotných problémov vylákal od staršieho muža a ženy finančné prostriedky v rôznych sumách.

Podobným spôsobom nedávno prišiel o peniaze aj muž, ktorý naletel prefíkanému triku. Prišiel o takmer 60-tisíc eur.

„Dôverčivý muž tak prišiel o 24 380 eur a dôverčivá pani o 30-tisíc eur,“ povedala Ligdayová.

Zákon pri tomto konaní, kde poškodenými sú chránené osoby, stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody na dva až osem rokov.

