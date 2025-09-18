Pre detskú pornografiu zadržali známeho podnikateľa zo Serede: Obvinenia sú mimoriadne vážne

Foto: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
52-ročný muž čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania a výroby detskej pornografie.

Galantskí policajti spolu s pohotovostným útvarom z Trnavy v utorok zasahovali v jednom z rodinných domov v okrese Galanta. Dôvodom boli podozrenia z páchania mimoriadne závažnej trestnej činnosti. Informácie o zásahu a zadržanej osobe zverejnila polícia na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.

Počas zásahu zadržali muža aj elektroniku

Policajti počas domovej a osobnej prehliadky, ako aj pri kontrole ďalších priestorov a pozemkov, zadržali 52-ročného muža. Zároveň zaistili viacero mobilných telefónov, počítač a inú elektroniku, ktoré budú predmetom skúmania.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície muža obvinil zo sexuálneho zneužívania, z výroby a prechovávania detskej pornografie a z účasti na detskom pornografickom predstavení.

Kriminalisti pri zásahu zaistili viacero harddiskov, mobilných telefónov a notebookov. Podľa informácií TV Markíza sa na nich mali nachádzať videá a fotografie detskej pornografie. Na niektorých materiáloch sa údajne objavuje aj samotný podnikateľ spolu s maloletými osobami. Miestni obyvatelia uviedli, že do jednej z jeho nehnuteľností prichádzali pravidelne deti aj tínedžeri. Videní tam boli chlapci aj dievčatá, čo vyvolalo u ľudí z okolia vážne podozrenia.

Mužovi hrozí dlhoročné väzenie

Policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby a spis predložil prokurátorovi. Ten rozhodne o ďalšom postupe. Polícia zdôraznila, že vzhľadom na citlivosť prípadu, keďže poškodenými sú aj maloletá a mladistvá osoba, nie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti. Za uvedené skutky môže 52-ročný muž stráviť vo väzení 7 až 12 rokov.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vedci urobili kľúčový krok k oživeniu legendárneho vyhynutého doda: Naposledy žil pred 350 rokmi, teraz…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac