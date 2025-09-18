Pre detskú pornografiu zadržali známeho podnikateľa zo Serede: Obvinenia sú mimoriadne vážne

Galantskí policajti spolu s pohotovostným útvarom z Trnavy v utorok zasahovali v jednom z rodinných domov v okrese Galanta. Dôvodom boli podozrenia z páchania mimoriadne závažnej trestnej činnosti. Informácie o zásahu a zadržanej osobe zverejnila polícia na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.
Počas zásahu zadržali muža aj elektroniku
Policajti počas domovej a osobnej prehliadky, ako aj pri kontrole ďalších priestorov a pozemkov, zadržali 52-ročného muža. Zároveň zaistili viacero mobilných telefónov, počítač a inú elektroniku, ktoré budú predmetom skúmania.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície muža obvinil zo sexuálneho zneužívania, z výroby a prechovávania detskej pornografie a z účasti na detskom pornografickom predstavení.
Kriminalisti pri zásahu zaistili viacero harddiskov, mobilných telefónov a notebookov. Podľa informácií TV Markíza sa na nich mali nachádzať videá a fotografie detskej pornografie. Na niektorých materiáloch sa údajne objavuje aj samotný podnikateľ spolu s maloletými osobami. Miestni obyvatelia uviedli, že do jednej z jeho nehnuteľností prichádzali pravidelne deti aj tínedžeri. Videní tam boli chlapci aj dievčatá, čo vyvolalo u ľudí z okolia vážne podozrenia.
Mužovi hrozí dlhoročné väzenie
Policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby a spis predložil prokurátorovi. Ten rozhodne o ďalšom postupe. Polícia zdôraznila, že vzhľadom na citlivosť prípadu, keďže poškodenými sú aj maloletá a mladistvá osoba, nie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti. Za uvedené skutky môže 52-ročný muž stráviť vo väzení 7 až 12 rokov.
