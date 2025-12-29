Pozor, nastala zmena: Tisíce Slovákov majú posledné dni na splnenie dôležitej povinnosti

Všetci, ktorí si podali do 30. septembra tohto roka prihlášku do inej zdravotnej poisťovne, sa stanú po jej akceptovaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou od 1. januára 2026 poistencami novej zdravotnej poisťovne.
Zmenu zdravotnej poisťovne musí poistenec oznámiť svojmu zamestnávateľovi najneskôr do 8. januára budúceho roka. Pripomenuli to z oddelenia komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).
Zamestnávateľov treba informovať, lekárov nie
Ak má poistenec viacerých zamestnávateľov, je potrebné túto zmenu oznámiť všetkým. Na rozdiel od minulosti však už poistenec nemusí nahlásiť zmenu bývalej zdravotnej poisťovni, ani odovzdať preukaz. Nie je ani povinný oznamovať túto skutočnosť svojim lekárom, ale odporúča sa to.
Stačí pri prvej návšteve následne po zmene poisťovne. Poistenec má ale povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého uviedol na prihláške.
Pozor na platby poistného a nové sadzby
Poistenci VšZP to môžu urobiť aj elektronicky, prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP, či osobne v pobočkách VšZP. Ak je poistenec samoplatiteľom, respektíve SZČO, a poistné platí trvalým príkazom, nemal by zabudnúť na zmenu IBAN-u novej zdravotnej poisťovne a uhradiť predpísané poistné na účet novej zdravotnej poisťovne.
Poistné za január 2026 je potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára 2026. Od 1. januára 2026 sa menia sadzby zdravotného poistenia pre zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a samoplatiteľov. Zamestnanec bude platiť päť percent z vymeriavacieho základu alebo 2,5 percenta, ak má nárok na zníženú sadzbu poistného.
Samostatne zárobkovo činná osoba a samoplatiteľ bude platiť poistné vo výške 16 percent z vymeriavacieho základu alebo 8 percent, ak má nárok na zníženú sadzbu.
