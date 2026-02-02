Pozor na krátenie penzií: Štát seniorom nečakane siahne na peniaze. Stačí, ak máte nárok na tieto dve dávky

Dôchodky
Ak vo vašom prípade dôjde k súbehu nárokov, štát vám nevyplatí oba dôchodky v plnej sume.

Nie všetky dôchodky je možné poberať v ich plnej sume. Týka sa to najmä tých pozostalostných. V čase smútku sa mnohí musia zamyslieť, ako budú pokračovať nielen po psychickej stránke, ale tiež finančnej, keďže pre nich nastáva náročné obdobie a príjem ich domácnosti výrazne klesá.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku. Jej účelom je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela. Vo všeobecnosti ju tvorí 60 percent z dôchodku, na ktorý mal zosnulý manžel nárok v deň svojej smrti.

Koľko dostane a kedy sa kráti

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 percent:

  • starobného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti,
  • invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti,
  • predčasného starobného dôchodku priznaného zomretému manželovi.

Suma vdovského dôchodku dosahuje namiesto štandardných 60 percent až 70 percent zo sumy dôchodku zosnulého iba v prípade, ak manžel zomrel pred 30. júnom 1964. Táto výnimka sa uplatňuje pri určení sumy podľa starších predpisov účinných pred rokom 2004, pričom takto stanovený dôchodok sa následne upravuje a zvyšuje podľa neskoršej legislatívy.

Nastať však môže aj opačná situácia, keď sa vdovský dôchodok kráti. Dochádza k tomu vtedy, keď u vdovy vznikne súbeh nárokov, teda má nárok na viacero druhov dôchodkov naraz. V prípade, že vdova už poberá starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok, Sociálna poisťovňa jej vypláca v plnej sume len ten vyšší, pričom ten nižší dostáva v polovičnej výške. Ak je suma oboch dôchodkov rovnaká, na polovicu sa vždy kráti vdovský dôchodok.

Pri kombinácii vdovského, invalidného a sirotských dôchodkov sa v plnej sume vypláca iba ten najvyšší z nich a všetky ostatné sa vyplácajú v polovičnej sume. Pokiaľ by boli tieto dôchodky rovnaké, v sume jednej polovice sa vypláca vdovský aj sirotské dôchodky. Ak však ide o súbeh vdovského dôchodku výhradne so sirotskými dôchodkami, v plnej sume ostáva ten najvyšší a pri rovnakej hodnote si môže vdova sama vybrať, ktorý z nich sa jej bude vyplácať v polovičnej výške.




