Chcel sa len odviezť MHD, skončilo sa to fiaskom. Vtipná príhoda Pavla Hammela vás zloží zo stoličky

Legendárny slovenský spevák Pavol Hammel sa stal jedným z hlavných hostí posledného vydania populárnej talkšou Neskoro večer, kde fanúšikov nielen zabavil, ale aj prekvapil sériou veselých a nezabudnuteľných príhod zo svojho života. Vo vysielaní, ktoré si diváci mohli pozrieť v sobotu večer, sa umelec podelil o zábavné zážitky, ktoré nezažil na pódiu, ale mimo práce vo svojom súkromnom živote.
Pre mnohých ide o každodennú záležitosť, ktorá nie je ničím výnimočná. Pre Pavla Hammela však ide o pravý opak. Aj obyčajné cestovanie bratislavskou MHD môže prerásť v malú nočnú moru hlavne pre tých, ktorí verejnú dopravu nevyužívajú príliš často. Hudobník nezvykne chodievať autobusom, no pred piatimi rokmi urobil výnimku, ako zaznelo v ukážkach z relácie, ktoré zverejnil portál Novinky.sk.
V meste sa mali stretnúť viacerí ľudia vrátane Pavla Hammela, aby trošku posedeli. „Ja nerád vtedy chodím autom, teda nikdy nechodím autom, lebo naspäť ma vezme taxík alebo čo. Ale tak som išiel autobusom, však som macher. Stojím na jednej ulici v Devíne, čakám, však každých 20 minút ide autobus do mesta. Zrazu prišiel, prebehol len vedľa mňa a ja že to čo je,“ začal opisovať svoje nočné dobrodružstvo skladateľ a gitarista.
Nestačil sa čudovať, čo sa to deje kým sa nezačal smiať človek neďaleko neho, ktorý mu povedal, že musí zdvihnúť ruku, keďže čaká na zastávke, ktorá je na znamenie. „Čakám ďalších 20 minút, tentokrát som mával, autobus aj zastavil, no potom nič. Odišiel,“ pokračoval s vtipnou historkou. Spevák urobil chybu a neotvoril si dvere.
Vzápätí v relácii Petrovi Marcinovi povedal, že išiel 60 minút do mesta. „Peši by si bol dávno v meste,“ dodal moderátor. „Ale už som bol taký tvrdohlavý,“ uviedol Pavol Hammel na obranu. Spevákovi dnešná mestská MHD zjavne nič nehovorí a nie je mu práve po chuti.
Pamätá si totiž ešte na časy, keď v električkách bývali konduktori, teda sprievodcovia, ktorí strihali lístky. „Mohli sme vyskakovať z električky, to bola doprava pre mňa. Teraz musím mávať a niečo stláčať. Ešte šoféra som sa pýtal, že či to nemám odšoférovať,“ poznamenal a nasledoval obrovský smiech publika.
