Pozor, možno máte doma vajíčka, ktoré by ste nemali jesť: Skontrolujte ich označenie a vráťte predajcovi

Štátna veterinárna a potravinová správa SR na sociálnej sieti informuje o vajíčkach pochádzajúcich z fariem Čalovec a Vajas a ľudí vyzýva na ich vrátenie.
„Ak ste zakúpili vajíčka s týmto označením a uvedeným dátumom minimálnej trvanlivosti, vráťte ich predajcovi,“ uvádza.
Portál TV Noviny doplnil, že na farme Čalovec potvrdili vtáčiu chrípku, a tak vajíčka môžu byť nebezpečné.
Kontrolujte tieto označenia:
- 1 SK KN 6-2 (farma Čalovec) DMT od 11. 2. 2026 až do 3. 3. 2026
- 1 SK KN 6-6 (farma Vajas – balená v monitorovacom období v triediarni spolu s farmou Čalovec) DMT od 11. 2. 2026 až do 3. 3. 2026
Najnovšie články
