V obchodoch sa znovu vyskytli nebezpečné potraviny: Ide o známu značku, týka sa to aj detskej výživy

Ilustračná foto: Pexels

Martin Cucík
TASR
Dajte pozor, na Slovensku sa v obchodoch našli ďalšie nebezpečné výrobky.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) preventívne sťahuje z trhu v SR ďalšie výrobky Nutrilon od spoločnosti Danone. Informoval o tom ÚVZ v súvislosti s dojčenskými výživami, ktoré boli kontaminované cereulidom.

Ide o toxín, ktorý môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie.

ÚVZ v uplynulých dňoch dostal viacero varovných oznámení o stiahnutí dojčenských výživ cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Dôvodom je prítomnosť cereulidu v potravinách alebo preventívne stiahnutie z dôvodu predbežnej opatrnosti,“ uviedla zástupkyňa hlavného hygienika SR a vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva SR Katarína Kubáni Kromerová.

Pozor aj na dojčenskú výživu

Rovnako podľa nej dostali od viacerých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov oznámenia o stiahnutí niektorých dojčenských výživ buď pre prítomnosti cereulidu v potravinách alebo z dôvodu predbežnej opatrnosti.

Zoznam šarží dojčenských výživ, ktorých sa týka stiahnutie z trhu, možno nájsť na stránke ÚVZ. „Priebežne ho aktualizujeme na základe relevantných informácií. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR overujú stiahnutie všetkých dotknutých výrobkov podľa distribučného zoznamu,“ podotkla Kubáni Kromerová.

Neodporúča používať uvedené šarže týchto potravín na prípravu stravy pre dojčatá. Zákazníci majú zároveň možnosť vrátiť dotknuté šarže potravín u predajcu, kde ju zakúpili. Vrátiť môžu aj otvorený výrobok.

