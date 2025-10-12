Požiar v ružinovskom paneláku si mal vyžiadať jednu obeť: Starosta vyjadril pozostalým úprimnú sústrasť

Aktuálna správa
Petra Sušaninová
TASR
Jedna obeť požiar údajne neprežila.

Požiar v bytovke na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove si vyžiadal jednu obeť. Informoval o tom ružinovský starosta Martin Chren na sociálnej sieti.

„Požiar je už uhasený, rozšíril sa však až na niekoľko bytov od 12. do 14. poschodia a vyžiadal si, žiaľ, jednu obeť na živote. Úprimnú sústrasť a veľká vďaka všetkým zložkám, ktoré ešte stále zasahujú,“ uviedol starosta.

Požiar vypukol v nedeľu večer pravdepodobne na jednom z vyšších poschodí bytového domu a následne sa mal rozšíriť do štyroch bytov. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Incident si vyžiadal aj evakuáciu ľudí. Starosta Ružinova avizoval, že mestská časť poskytne v prípade, ak to bude nutné, ľuďom núdzové prespatie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Požiar v ružinovskom paneláku sa podarilo uhasiť: Príčiny vzniku sú predmetom vyšetrovania

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac