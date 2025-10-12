Požiar v ružinovskom paneláku sa podarilo uhasiť: Príčiny vzniku sú predmetom vyšetrovania

Požiar v bytovom dome na Nevädzovej ulici v bratislavskom Ružinove je uhasený. Situácia si vyžiadala aj evakuáciu ľudí. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„V nedeľu krátko po 19.50 h sme na linke 158 prijali oznámenie o požiari bytového domu na Nevädzovej ulici v Ružinove. Na miesto boli ihneď vyslané viaceré policajné hliadky spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar uhasili,“ priblížila.
Požiar pravdepodobne vznikol na jednom z vyšších poschodí bytového domu a následne sa mal rozšíriť do štyroch bytov. „V dôsledku čoho na mieste prebehla evakuácia osôb,“ dodali policajti s tým, že bližšie okolnosti príčin vzniku požiaru sú predmetom vyšetrovania.
Odporúčané články
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku