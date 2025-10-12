Bytovka je v plameňoch, ľudí evakuujú: V bratislavskom Ružinove hasiči bojujú s požiarom

V jednom z bytov v bratislavskom Ružinove blízko Nevädzovej ulice vypukol v nedeľu večer požiar. Rozšíriť sa už mal aj na vedľajšie balkóny. Na mieste zasahujú hasiči. Smeruje tam tiež evakuačný autobus. Informoval o tom ružinovský starosta Martin Chren s tým, že na mieste majú byť i osoby, ktorým ide o život a musia ich oživovať.
„Pri tak silnom požiari spravidla treba evakuovať mnoho bytov, možno aj celý vchod, kvôli hrozbe poškodenej statiky. Moji kolegovia z úradu budú na mieste a ak to bude nutné, poskytnú priestory na núdzové prespatie,“ uviedol na sociálnej sieti.
Apeloval na ľudí, aby sa vyhli „katastrofickej turistike“. „Nebráňte hasičom, záchranárom a policajtom v práci. Na mieste sú údajne aj osoby, ktorým ide o život a musia ich oživovať,“ odkázal.
Správu budeme aktualizovať.
