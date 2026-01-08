Fico ide do Bruselu bojovať proti greendealu: Chce EÚ ukázať, ako nám zničil výrobu hliníka v Žiari nad Hronom

Foto: TASR - Jaroslav Novák, TASR - Branislav Račko

Martin Cucík
TASR
Robert Fico a Andrej Babiš si našli nepriateľa. Emisné povolenky.

Slovensko chce predstaviť na pôde Európskej únie iniciatívu, ktorá sa odvíja od príkladu zastavenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to uviedol po rokovaní s českým premiérom Andrejom Babišom, ktorý je na Slovensku vo štvrtok na oficiálnej návšteve.

Výrobu hliníka v Žiari nad Hronom, ktorá bola v dôsledku vysokých cien energií zastavená v roku 2022, označil za učebnicový príklad, „ako nezmyselný greendeal dokáže zlikvidovať modernú ekologickú fabriku“. „Poďme teda urobiť učebnicový príklad, ako obnoviť takéto dôležité firmy, ktoré sa potápajú pod tlakom nezmyselných cien energií,“ uviedol Fico.

V ďalšom priebehu tlačovej konferencie Fico skonkretizoval, že si predstavuje dočasné zastavenie systému emisných povoleniek. „Ja navrhnem, aby sme si urobili emisné prázdniny na 4 – 5 rokov a budem veľmi pozorne sledovať iniciatívy z iných krajín,“ povedal Fico so zdôraznením, že problém dosahu vysokých cien energií na priemysel sa netýka len SR a ČR, ale celej Európy.

Ceny energií ako najväčší problém ekonomiky EÚ

O slovenskej iniciatíve hovoril v súvislosti s chystanou iniciatívou českého premiéra, ktorá sa týka cien energií. „Zhodujeme sa, že najväčší problém konkurencieschopnosti EÚ sú ceny energií, s veľkou vážnosťou som preto prijal informáciu o tom, že pán premiér ČR chce predložiť v tomto smere iniciatívu,“ uviedol Fico.

Foto: TASR – Martin Baumann

Český premiér avizoval, že iniciatívu predloží formou listu európskym lídrom pri príležitosti neformálneho samitu 12. februára. „Je potreba sa pozrieť na to, čo sa stalo po zavedení systému ETS 1, aké napáchal obrovské hospodárske škody. Nie je možné, aby sa zaviedla smernica bez dosahových štúdií, predikoval sa vývoj a skončilo sa to úplne inak a katastrofou,“ zdôraznil.

Preto je potrebné získať ďalších spojencov a presvedčiť Európsku komisiu, Radu i Európsky parlament, aby sme sa k tomu problému vrátili,“ dodal. Deklaroval tiež, že Česko je pripravené poskytnúť maximálnu pomoc pri tranzite plynu po zastavení dodávok z Ruska.

Obnovenie spolupráce

Šéfovia exekutív oboch štátov sa tiež dohodli na obnovení spoločných rokovaní oboch vlád, najbližšie stretnutie sa má uskutočniť v ČR. Obaja deklarovali dôležitosť spolupráce vo formátoch V4 a Slavkovský formát.

Fico zdôraznil tiež, že vlády oboch krajín budú spoločne rokovať v otázke zabezpečenia tranzitu plynu na Slovensko po zastavení dodávok ruského plynu. „Označil som dva dôležité projekty, ktoré sa týkajú plynu, a príslušní ministri sa budú môcť téme venovať na spoločnom rokovaní vlády,“ uviedol.

Takisto navrhol, aby na spoločnom rokovaní podpísali obe krajiny memorandum o prehĺbení bilaterálnej spolupráce.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovenské mestá varujú obyvateľov, aby nepili vodu z vodovodu. Porucha trvá dlhšie, než sa očakávalo

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac