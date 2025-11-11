Povedali to na rovinu. Porotkyne zo šou Pečie celé Slovensko priznali, čo chýba súťažiacim a v čom majú medzery

Piata séria obľúbenej šou je v plnom prúde a ocitla sa už vo svojej polovici. Dvanásť súťažiacich sa snažilo zdolať cukrárske výzvy, z ktorých niektoré im dávajú poriadne zabrať. Je ich čoraz menej a titul majstra pekára je bližšie na dosah.
Ak by však porotkyne Jozefína Zaukolcová a Petra Tóthová porovnali finalistov z tejto série Pečie celé Slovensko s tými predošlými, majú v tom jasno. O svojich dojmoch porozprávali v rozhovore pre Báječnú ženu a zároveň priznali, v čom sú ich slabé stránky.
Akí sú aktuálni účastníci šou?
Podľa ich slov sú terajší súťažiaci v niečom odlišní. „Mám zmiešané pocity. Niektorí, od ktorých sme podľa kastingu čakali, že budú excelovať, sa trápia. Naopak, viacerí, ktorí na kastingoch neohúrili, nás príjemne prekvapili,“ dala najavo svoje pocity zo šou Jozefína Zaukolcová.
Ako dodala Petra Tóthová, prostredie a kamery sú pre súťažiacich veľkou zmenou. „Doma sa pečie inak – tu zrazu zistia, že to nie je také jednoduché, ako sa to zdá z obývačky,“ poznamenala. Šou nie je len o pečení. „Je to televízna šou, ktorá má svoje pravidlá – musia myslieť na kamery, pohyb, prezentáciu. To všetko ich ovplyvňuje,“ ozrejmila Jožka.
Aktuálna skupina súťažiacich sa snaží prispôsobiť, zároveň sa porovnávajú, no na druhej strane počúvajú rady porotkýň a sú priebojní. Avšak Jožke u nich chýba dravosť. „V minulých sériách boli súťažiaci cieľavedomejší – chceli ísť ďalej, zlepšovať sa. Teraz je to pokojnejšie, akoby „plávali s prúdom“. Na druhej strane je to vďaka tomu vyrovnané a raz sa darí jednému, inokedy druhému,“ vyšla s pravdou von.
