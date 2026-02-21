Potvrdili šesť dotrasov: Maďarskí seizmológovia ich zachytili krátko po 13:44

Maďarskí seizmológovia zo Seizmologického observatória Kövesligethy Radó potvrdili šesť dotrasov s intenzitou od 1,7 do 1,8 magnitúdy po zemetrasení na západe Slovenska. Dotrasy prístroje zaznamenali v Šamoríne, pri Kalinkove aj v bratislavskej Petržalke. Observatórium o tom informovalo na svojom webe. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay pre TASR uviedol, že akadémia zatiaľ dáta analyzované nemá.
Potvrdili dáta Európsko-stredomorského seizmologického centra.
Dotrasy prístroje zaznamenali v čase od 13:55 do 15:35 stredoeurópskeho času. Maďarské observatórium uviedlo aj čas a miesto zemetrasenia. Prístroje ho zaznamenali o 13:44 stredoeurópskeho času v pri obci Kyselica neďaleko Šamorína.
V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou medzi 4,3 až 4,5 magnitúdy. Následky na zdraví alebo životoch nie sú podľa rezortu vnútra hlásené, informácie o škodách zbierajú.
Nahlásiť chybu v článku