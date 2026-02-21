Nové informácie o zemetrasení na Slovensku: Jeho sila bola medzi 4,3 – 4,5 magnitúdy, určujú hĺbku

Po sobotnom zemetrasení na juhozápadnom Slovensku nie sú hlásené následky na životoch a zdraví obyvateľov. Informácie o škodách na majetkoch sa zbierajú. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie Ministerstva vnútra (MV) SR. Dotknuté odbory krízového riadenia okresných úradov sú v pohotovosti. Podľa doterajších informácií sa neočakávajú dotrasy.
„Dnes krátko po 13:44 bolo zaznamenané zemetrasenie v juhozápadnej časti Slovenska, v blízkosti Bratislavy a Šamorína. Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia MV SR komunikuje s relevantnými inštitúciami. Podľa doterajších informácií sa neočakávajú dotrasy. Sila zemetrasenia sa pohybovala medzi 4,3 – 4,5 magnitúdy,“ informoval hovorca MV SR Matej Neumann.
Situáciu intenzívne sledujú
Krajské strediská integrovaného záchranného systému v Bratislave, Trnave a Nitre zaznamenali nárast volaní v súvislosti s touto udalosťou. „Situáciu naďalej intenzívne sledujeme a v prípade potreby budeme informovať verejnosť,“ dodal Neumann.
Oddelenie seizmológie Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied na sociálnej sieti informovalo, že pracuje na určení presnej lokalizácie, magnitúdy a hĺbky zemetrasenia.
