Potešili svoje deti, no spravili veľkú chybu: William a Kate schytali kritiku, ktorá sa u nich len tak nevidí

Svoje kráľovské povinnosti si plnia na sto percent, vystupujú profesionálne, no zároveň už niekoľkokrát dali najavo, že sa radi zabávajú a majú srdce na pravom mieste. Aj preto kritické slová na svoju adresu takmer vôbec nedostávajú. Až do momentu, keď spravili niečo, čo sa im vypomstilo. Hoci ich zámer bol úplne iný, ochrancovia zvierat sa na to pozerajú inak a vytkli im jednu vec.

Raz za čas sa stane, že niekto z kráľovskej rodiny poruší nejaký protokol, no nejde o nič vážne. No tentokrát spravil slávny pár krok vedľa zverejnenou fotografiou, ktorá zachytáva princa Williama obklopeného troma rozkošnými šteniatkami, ako uviedol magazín People.

Bolo to pri príležitosti narodenín princa z Walesu, a taktiež tým potvrdili príchod troch chlpáčov. A kým mnohým sa z toho roztápajú srdcia, na organizáciu PETA to zapôsobilo trochu inak.

Pobúrili ochranárov

Fenka princa a princeznej z Walesu, kokeršpanielka Orla, privítala vrh šteniatok, pričom rodina si chce jedno z nich ponechať. Prirodzene ide o dobrú správu a veľkú radosť ich detí – princa Georgea (11), princeznej Charlotte (10) a princa Louisa (7). „Bolo mi povedané, že je to jeden z dôvodov, prečo sa Kate a princ William rozhodli krížiť svoju milovanú kokeršpanielku Orlu. Nielenže to bolo niečo zábavné pre deti, na čo sa mohli tešiť, ale bolo mi povedané, že si plánujú jedno zo šteniatok nechať,“ objasnila Rebecca English z denníka The Daily Mail.

Organizácia PETA však z toho nie je nadšená a pustila sa do kráľovského páru, ktorý vraj neurobil dobré rozhodnutie. „Princ a princezná z Walesu by mali vedieť, že útulky tu aj na celom svete prekypujú šteniatkami, ktoré zúfalo túžia po druhej šanci na milujúci domov, a že vychovávať vrh uprostred tejto krízy bezdomovectva zvierat je ohromnou chybou,“ zdôraznila Elisa Allen, viceprezidentka PETA.

