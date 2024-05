Posun v prípade požiaru baru na Dunaji, polícia má nové informácie. Majitelia podniku začali s finančnou zbierkou

Ako sme vás včera informovali, bratislavský podnik Pink Whale zničil požiar. Bar na nábreží Dunaja ho nezavinil, čo ukázalo vyšetrovanie.

Podľa informácií TV JOJ došlo k zisteniu nových skutočností, podnik mal podľa polície niekto úmyselne podpáliť, začali trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci.

„Podľa doposiaľ zistených informácií mal neznámy páchateľ doposiaľ nezisteným spôsobom založiť požiar v priestoroch podniku nachádzajúcom sa na pontóne situovanom na brehu Dunaja,“ informovala televíziu Jana Šimunková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Majitelia vytvorili finančnú zbierku

Škody sa predbežne odhadujú na 50-tisíc eur, majitelia sa rozhodli vytvoriť finančnú zbierku, na ktorú im môžu prispieť ich verní zákazníci. „Mnohí ste písali, aby sme spravili zbierku. Keďže sa ukázalo, že za to, čo sa stalo, nemôžme, rozhodli sme sa ju spraviť. Ak by to bola naša chyba, nemali by sme na to asi žalúdok. Ale takto ho máme,“ píšu na sociálnej sieti.

V podniku Pink Whale zhorel bar, časť elektroinštalácie aj vodovod. Majitelia sľúbili, že dlhodobo ho nenechajú zatvorený.