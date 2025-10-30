Postavili sa na odpor: Horolezecký spolok James na valnom zhromaždení neschválil zmluvy pre tatranské vysokohorské chaty

Aktuálna správa
Tomáš Mako
TASR
Slovenský horolezecký spolok James neschválil zmluvy pripravené KST pre tatranské vysokohorské chaty

Slovenský horolezecký spolok (SHS) James neschválil trojstranné zmluvy pripravené vedením Klubu slovenských turistov (KST) ani pre jednu z tatranských vysokohorských chát.

Rozhodol o tom v utorok (28. 10.) na mimoriadnom valnom zhromaždení. Delegáti hlasovali per rollam o pripravených 19 uzneseniach, z ktorých 18 sa týkalo zmluvných vzťahov tatranských vysokohorských chát. Odobrili aj rozpočet na rok 2025. Predseda SHS James Anton Pacek o tom informoval na webe.

„Členovia výkonného výboru (VV) SHS James majú právomoc rokovať a upravovať pri jednaniach s KST a nájomcami vo všetkých typoch schválených zmlúv texty, ktoré nemenia obsah základných náležitostí nájomnej zmluvy. V prípade Téryho chaty majú členovia VV SHS James právomoc uskutočniť potenciálne právne úkony smerujúce k uplatneniu práv SHS James,“ podotkol Pacek.

Neschválili návrhy KST

Delegáti na zhromaždení vo veci trojstranných a dvojstranných zmlúv pripravených vedením SHS James schválili zmluvu pre Chatu pri Zelenom plese pre nájomcu Tomáša Petríka, zmluvu pre Zbojnícku chatu pre nájomcu Mikiho Knižku a zmluvu pre Chatu pod Rysmi primárne pre nájomcu Viktora Beránka na dva roky.

Pre prípad, že nebude možné uzavrieť zmluvný vzťah s Beránkom, schválili zmluvu pre Chatu pod Rysmi pre nájomcu Jána Ševčíka.

SHS James neschválil zmluvu pre Téryho chatu pre nájomcu Tomáša Hvizdáka. Namiesto neho odobril zmluvu pre nájomcu Petra Michalku, ak bude možné uzatvoriť takýto zmluvný vzťah.

Výber chatárov pod paľbou kritiky

Augustové výberové konanie na štyroch chatárov vo Vysokých Tatrách sa stretlo s veľkou vlnou kritiky zo strany verejnosti. Jeho priebeh skritizoval aj SHS James, ktorý je menšinovým vlastníkom vysokohorských chát. Negatívne reakcie vyvolal najmä výber nových chatárov na Chate pod Rysmi a Téryho chate vo Vysokých Tatrách.

KST na svojom októbrovom valnom zhromaždení schválilo nové nájomné zmluvy s chatármi do roku 2030. Prevádzku Chaty pri Zelenom plese získal Tomáš Petrík, Zbojníckej chaty Miki Knižka, Chaty pod Rysmi Ján Ševčík a Téryho chaty Tomáš Hvizdák.

