Predpoveď na jar 2026: La Niña nepovedala posledné slovo. Pripravte sa, počasie sa zbesnie

Jar 2026 môže byť v Európe výrazne iná, než sme zvyknutí. Najnovšie dlhodobé modely naznačujú, že svetadiel ovplyvní kolaps javu La Niña a zároveň aj stratosférické otepľovanie, ktoré narúša polárny vír. Výsledkom môže byť chladnejší a vlhkejší priebeh najmä v strednej a severnej časti Európy.
Upozorňuje na to portál Severe Weather Europe, ktorý analyzuje aktuálne výstupy sezónnych modelov ECMWF a UKMO a vývoj oceánskeho systému ENSO v Tichom oceáne.
Zima naznačila, že modely zachytili trend
Doterajší priebeh zimy 2025/2026 priniesol chladnejšie podmienky nad severnou, severovýchodnou a časťou strednej Európy. Naopak, západ a juh svetadielu boli teplotne nad dlhodobým priemerom. Zrážkovo bola situácia kontrastná, stred a sever boli skôr suchšie, kým juhozápad a juh zaznamenali viac zrážok.
Jesenné dlhodobé prognózy pritom už vopred naznačovali pás chladnejšieho vzduchu smerujúci do centrálnej Európy. To zvyšuje dôveru aj v aktuálne jarné výhľady, hoci sezónne modely pracujú vždy s pravdepodobnosťou, nie s presnou predpoveďou jednotlivých dní.
V stratosfére sa aktuálne rozbieha prudké otepľovanie. Teploty vo výške približne 20 až 30 kilometrov môžu vystúpiť aj o viac ako 40 °C nad normál. Takýto jav narúša polárny vír a s určitým oneskorením môže meniť cirkuláciu aj v nižších vrstvách atmosféry.
Modely naznačujú, že na prelome februára a marca by sa mohla vytvoriť tlaková výš nad Grónskom a tlaková níž nad západnou a strednou Európou. To by znamenalo premenlivejšie počasie s častejšími zrážkami a teplotami skôr pod normálom najmä v západných, severných a stredných oblastiach. Nejde však o scenár extrémnych arktických mrazov. Skôr o chladnejší a dynamickejší začiatok meteorologickej jari.
La Niña sa rozpadá, modely vidia nástup El Niña
La Niña predstavuje chladnú fázu systému ENSO, teda kolísania teploty povrchových vôd v tropickom Pacifiku. Aktuálne údaje ukazujú, že studená anomália sa rýchlo rozpadá a viacmodelové prognózy už naznačujú prechod do teplej fázy El Niño počas leta 2026.
Takýto rýchly prechod medzi fázami znamená zásah do globálneho klimatického systému. Hoci La Niña nemá na Európu taký priamy vplyv ako na Severnú Ameriku, historické analýzy podobných rokov ukazujú opakujúci sa vzorec. Nad Európou sa častejšie vytvára tlaková níž, zatiaľ čo sever svetadiela zostáva pod vplyvom vyššieho tlaku. To podporuje prúdenie chladnejšieho vzduchu od severovýchodu.
Jar 2026 môže priniesť viac zrážok a riziko neskorého snehu
Sezónny model ECMWF predpokladá počas marca, apríla a mája nižší tlak nad strednou a západnou Európou. To zvyšuje pravdepodobnosť vlhkejšieho a premenlivejšieho počasia. Teplotne sa očakáva nadpriemer skôr na juhovýchode svetadiela, zatiaľ čo sever a časť strednej Európy môžu byť normálne až mierne podpriemerné.
Podobný obraz prináša aj britský model UKMO. Ten rovnako naznačuje kombináciu vyššieho tlaku nad severom a juhovýchodom a tlakovej níže zasahujúcej do centrálnej Európy. Výsledkom môže byť častejšie prúdenie chladnejšieho vzduchu a zvýšené úhrny zrážok. Jar je prechodným obdobím, preto sa nedá vylúčiť ani neskoré sneženie. Marec zatiaľ vyzerá skôr na podpriemerné množstvo snehu, no apríl môže priniesť normálne až nadnormálne sneženie najmä v severnej, severovýchodnej a časti strednej Európy.
Čo to znamená pre Európu
Ak sa aktuálne modely potvrdia, jar 2026 bude pravdepodobne dynamická a premenlivá. Stredná a severná Európa môžu počítať s častejšími zrážkami a chladnejším charakterom počasia. Južné a juhovýchodné regióny by si mohli udržať teplejší priebeh.
Treba zdôrazniť, že ide o sezónne výhľady založené na trojmesačných priemeroch. Neznamená to, že celé obdobie bude chladné alebo daždivé. Naznačuje to však vyššiu pravdepodobnosť cirkulačných vzorcov, ktoré môžu jar 2026 výrazne odlíšiť od bežného priebehu.
