Váš mozog môže začať jesť sám seba: Týmto aktivitám sa preto radšej vyhnite, hrozí zvýšené riziko neurologických ochorení

Predstavte si, že váš mozog, aby prežil, začne doslova „požierať“ sám seba. Znie to síce ako sci-fi, ale vedci teraz zistili, že pri extrémnom vyčerpaní môže tento životne dôležitý orgán siahnuť po vlastných zásobách tuku, aby získal energiu.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ľudský mozog je fascinujúci orgán, ktorý neustále prispôsobuje svoje fungovanie rôznym podmienkam, nová štúdia však priniesla znepokojivé zistenia.

Ako informuje Sciencealert, ak je mozog dlhodobo vystavený nedostatku energie, môže začať „požierať“ sám seba, konkrétne svoj vlastný tukový obal myelín. Tento jav, ktorý vedci nazvali metabolická myelínová plasticita, môže mať krátkodobé aj dlhodobé dôsledky na mozgové funkcie.

Kedy môže mozog začať „jesť sám seba“?

Tento výskum, ktorý prioritne skúmal maratónskych bežcov, ukázal, že pri extrémnej fyzickej námahe a vyčerpaní glukózy začne mozog využívať myelín, čo je tukový obal nervových vlákien, ako svoj núdzový zdroj energie.

Problém je, že myelín je kľúčový pre efektívnu komunikáciu medzi neurónmi a jeho strata tak môže dočasne oslabiť motorické a kognitívne schopnosti.

MRI skeny ukázali, že po maratóne dochádza k viditeľnému úbytku myelínu v oblastiach mozgu zodpovedných za pohyb, koordináciu a pamäť. Telo síce dokáže po niekoľkých týždňoch túto stratu obnoviť, no pri častom vyčerpaní môže dôjsť k trvalým poškodeniam, ktoré môžu zvýšiť riziko neurologických ochorení, ako je napríklad skleróza multiplex.

Tomuto sa vyhnite

Aby ste predišli tomuto samodeštruktívnemu procesu, vedci odporúčajú neignorovať hlad a únavu, čiže žiadne extrémne diéty, pôsty, alebo dlhodobá podvýživa.

Zároveň by ste to nemali preháňať ani s vytrvalostným športom bez správnej výživy. Ak sa už rozhodnete zabehnúť maratón, nemali by ste zabúdať dopĺňať sacharidy.

Rovnako dôležité je aj po náročnej fyzickej alebo psychickej záťaži dopriať telu oddych, dostatočný spánok a vyváženú stravu.