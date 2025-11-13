Poslankyňa PS stála pri študentovi počas písania odkazov: Progresívci spoluprácu odmietajú a tvrdia, že ide o útok na mladých

PS odmieta tvrdenia Smeru o manipulácii študenta z Popradu.

Progresívne Slovensko zásadne odmieta tvrdenia strany Smer SD, podľa ktorých mala poslankyňa Darina Luščíková ovplyvniť študenta Michala, ktorý pred popradským gymnáziom kriedou napísal nesúhlas s návštevou premiéra Roberta Fica. PS hovorí o klamstvách vlády a útokoch na mladých ľudí.

Informácie a vyjadrenia priniesla televízia JOJ 24, ktorá má k dispozícii aj video priamo z incidentu.

Video ukazuje študenta pri písaní odkazov, vedľa neho stojí Luščíková

Televízia JOJ 24 zverejnila zábery, na ktorých vidieť moment, keď riaditeľka Spojenej školy v Poprade pristihla študenta Michala, prezývaného Muro, ako píše kriedou odkazy nesúhlasu pred plánovanou návštevou premiéra. Na videu stojí vedľa neho aj poslankyňa Darina Luščíková. Obaja však popierajú, že by spolu akokoľvek spolupracovali.

Predseda PS Michal Šimečka reagoval, že vláda podľa neho útočí na mladých preto, lebo otvorene kritizujú jej kroky. „Ficova vláda opäť uráža všetkých mladých ľudí, klame a obviňuje opozíciu,“ uviedol.

Iba som natáčala video, so študentom sa nepoznám

Poslankyňa Darina Luščíková pre JOJ 24 uviedla, že pred školou natáčala video k plánovanej besede premiéra. „S nápismi nemám nič spoločné. Michala nepoznám a kriedové odkazy som neorganizovala,“ povedala. Obvinenia zo strany vlády označila za zúfalú snahu prekryť nedostatok vlastných výsledkov.

 

Študent Michal poskytol televízii exkluzívne vyjadrenie. „Dištancujem sa od akejkoľvek politickej strany, s pani Luščíkovou sa nepoznám,“ uviedol. TV JOJ 24 potvrdil, že odkazy písal z vlastnej iniciatívy a bez akéhokoľvek pokynu.

Strana Smer SD naopak tvrdí, že študent sa stal obeťou politického boja. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vyzval médiá, aby mladých ľudí nevtiahli do sporov. PS jeho tvrdenia odmieta a označuje ich za útok na právo mladých slobodne vyjadriť svoj názor.

