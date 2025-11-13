Video pred školou spustilo politickú prestrelku: PS sa podľa Gašpara mení na Matovičovu kópiu a zneužíva mládež na útoky

Foto: Facebook/SMER - SSD

Martin Cucík
TASR
Smer-SD obvinil Progresívne Slovensko, že v politickom boji zneužíva mladých ľudí a šíri nenávisť.

Vládny Smer-SD kritizuje opozičné Progresívne Slovensko (PS), že v politickom súboji využíva aj mladých ľudí a šíri nenávisť a neznášanlivosť. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) na tlačovej konferencii poukázal na video spred popradského gymnázia, v ktorom poslankyňa parlamentu za PS Darina Luščíková vyhlásila, že premiér, ktorý pohŕda mladými, nemá na škole čo robiť.

Video natočila pred avizovanou piatkovou (7. 11.) diskusiou s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Následne stála aj pri študentovi, ktorý písal na zem odkazy pre premiéra. Podľa Gašpara sa snažila zabrániť, aby sa diskusia konala. Smer-SD vyzval médiá aj opozíciu, aby prestali v politickom boji využívať mládež.

Progresívne Slovensko je politická strana, ktorá sa snaží v rámci politického súboja hľadať témy, ktorými by prerazila a dokázala byť zdatným súperom strane Smer. Nenachádza ich, tak postupne prechádza vývojom, ktorý volám, že sa začína podobať Igorovi Matovičovi. Ich politika začína byť vulgárna, plná útokov, dehumanizačná. Je to politika, ktorá je politikou šírenia nenávisti a neznášanlivosti,“ vyhlásil Gašpar s tým, že PS „vyrába obete“, akým je študent popradského gymnázia či atentátnik na premiéra.

Médiá vraj využívajú študenta na boj so Smerom

Podpredseda parlamentu vyzval aj médiá, aby prestali zneužívať mladého študenta na boj so Smerom-SD. Je to podľa neho mladý človek, ktorý ešte nevie vyhodnotiť všetky súvislosti. „Jednoznačne sa tento človek dostáva pod tlak, je to mladý človek, nemusí tento tlak uniesť,“ dodal Gašpar. Vyzval aj ľudí na sociálnych sieťach vrátane sympatizantov Smeru-SD, aby prestali s útokmi voči študentovi.

Luščíková vo videu uviedla, že Fico opakovane uráža a ponižuje študentov. Následne ho kritizovala, že bude na škole prednášať o zahraničnej politike, hoci on sa stretáva s diktátormi.

Premiér, ktorý pohŕda mladými ľuďmi, nemá čo hľadať na školách. Je to výsmech študentstvu, demokracii a slobode,“ uviedla a odkázala študentom, aby nikomu nedovolili brať im dôstojnosť.

Smer vyzýva spoločnosť na upokojenie

Gašpar pripomenul, že atentát na premiéra mal byť mementom na upokojenie spoločnosti, no deje sa pravý opak. „Vťahujú sa do toho ďalší občania, študenti, mládež, čo je o to hrozivejšie, pretože ak chce takýmto spôsobom viesť PS politický súboj, sme odsúdení na cestu do pekla,“ dodal.

Smeru-SD neprekáža, keď občania vyjadria kriedami svoj názor, pokiaľ nepoškodzujú majetok. „Ale pokiaľ ide o hanlivé, nenávistné výroky, ktoré urážajú a dehonestujú alebo dehumanizujú, voči tomu sa musíme ako spoločnosť postaviť,“ dodal podpredseda parlamentu.

Minulý týždeň v piatok mal premiér diskutovať so študentmi popradského gymnázia. Napokon sa diskusia neuskutočnila. Fico to vysvetlil tým, že riešil tému možného infringementu pre novelu ústavy, preto požiadal riaditeľku gymnázia o zmenu termínu diskusie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac