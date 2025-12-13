Poslanci sú pre deti zlým vzorom: To, čo sa dialo v parlamente, je podľa komisára Mikloška neakceptovateľné

Nina Malovcová
TASR
Komisár pre deti varuje, že parlament normalizuje agresiu.

Komisár pre deti Jozef Mikloško a Predsedníctvo Parlamentu detí a mládeže pri Úrade komisára pre deti (ÚKPD) vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR na zachovanie politickej kultúry, rešpektu a zodpovednosti.

V súvislosti s ich správaním, ktoré sprevádzalo poslednú schôdzu parlamentu, v období adventu, vyjadrujú hlboké znepokojenie. Konštatujú to v spoločnom vyhlásení. TASR o tom informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti.

Odsúdenie agresie a násilia

„Parlament nemôže byť miestom agresie, zastrašovania a násilia. Takéto prejavy sú absolútne neprípustné v priestore, ktorý má byť symbolom demokracie, dialógu a rešpektu. Považujeme ich za nezlučiteľné s mandátom voleného zástupcu,“ odkazujú vo vyhlásení na margo fyzických útokov, provokácií, vulgarizmov či verbálnych útokov. Za neospravedlniteľné a neprijateľné označujú aj agresívne a dehonestujúce správanie voči ženám v najvyššom zákonodarnom orgáne štátu.

Pripomínajú, že konanie niektorých poslancov parlamentu normalizuje násilie, legitimizuje nenávisť a vysiela deťom a mladým ľuďom mimoriadne nebezpečný signál, že takto vyzerá verejná diskusia a výkon moci. Vyzývajú ich preto, aby si uvedomili, že sú volení zástupcovia občanov, ktorí im dali dôveru, že budú chrániť a reprezentovať ich hodnoty, nie eskalovať konflikty. Odkazujú im, že krajinu majú viesť spoločne k prosperite, nie ju rozdeľovať.

Zodpovednosť za atmosféru v spoločnosti

Konanie poslaneckého zboru dôrazne odsudzujú a vyzývajú ich, aby si uvedomili svoj vplyv na mladú generáciu Slovenska a zodpovednosť aj za odchod mnohých mladých ľudí zo Slovenska. Rovnako ich vyzývajú, aby dodržiavali zásady slušnosti a rešpektu, v online aj offline priestore, rešpektovali a chránili dôstojnosť žien a všetkých účastníkov verejnej diskusie a svojím správaním prispievali k upokojeniu spoločnosti, nie k jej rozdeľovaniu.

Parlament vo štvrtok (11. 12.) večer schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu vo štvrtok ráno v rámci rokovania výborov. V pléne od začiatku hlasovania o úprave opoziční poslanci skandovali slovo „hanba“ a pískali na píšťalkách na vyjadrenie svojho nesúhlasu. Došlo i k fyzickej potýčke medzi niektorými koaličnými a opozičnými zákonodarcami.

Reakcie politických strán a trestné oznámenia

Poslanecké kluby Smer a Hlas odsúdili správanie poslanca a lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča a ďalších opozičníkov. Upozornili na vulgárne, agresívne útoky z Matovičovej strany voči koaličným poslankyniam. Kritizovali, že ďalší opozičníci konanie Matoviča neodsúdili a nezasiahli proti nemu.

Avizovali, tiež podania na mandátový a imunitný výbor. Igor Matovič zasa avizoval trestné oznámenie na poslankyňu Zuzanu Plevíkovú (Smer-SD) za ohováranie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
