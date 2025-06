Porušil dlhoročnú kráľovskú tradíciu. Kráľ Karol sa postaral o veľkú zmenu, ktorá signalizuje koniec jednej éry

Hoci má kráľ Karol narodeniny až v novembri, je úplne normálne, že britskí panovníci oslavujú tento významný moment v čase, ktorý sa nemusí zhodovať s ich reálnym dátumom. Otec princa Williama a Harryho zvykol oslavovať na každoročnej akcii, počas ktorej sa zúčastnil vojenskej prehliadky s názvom Trooping the Color. Tento rok sa uskutoční 14. júna, a keďže pokračuje v liečbe rakoviny, ktorú mu diagnostikovali minulý rok, dôjde k zmene jeho účasti na podujatí, ktoré sa koná na jeho počesť.

Kráľ Karol, ktorého denník The Times označil za „jedného z najúspešnejších jazdcov kráľovskej rodiny“, na každoročnom podujatí nesadne na toto ušľachtilé zviera. Denník informoval, že „zavesil jazdecké topánky na klinec“, ako cituje InStyle. Namiesto toho sa kráľ odvezie v koči z Buckinghamského paláca na Horse Guards Parade, ktoré je dejiskom prehliadky a späť. „Neočakáva sa, že sa priamo sprievodu znova zúčastní,“ dodal spomínaný denník.

Manžela zosnulej princeznej Diany bolo možné vidieť, ako jazdí na koni, v roku 2023 na svojom prvom Trooping the Colour ako panovníka. Jeho matka, kráľovná Alžbeta, skončila s jazdením v roku 1986, keď dovŕšila 60 rokov. Kráľovná potom cestovala kočom od roku 1987 až do svojho posledného ceremoniálu Trooping the Colour v roku 2022, ktorý bol zároveň jej platinovým jubileom pri príležitosti oslavy historických 70. rokov na tróne.

Zmena nastala u kráľa Karola už minulý rok, hoci sa zdalo, že ide len o dočasnú záležitosť. Po diagnóze rakoviny, ktorá bola verejne oznámená 5. februára minulého roka, sa totiž viezol v koči a vyzerá to, že je to trvalého charakteru. Kráľova sestra, princezná Anna, ktorá v auguste oslávi 75 rokov, má zase iné plány a napriek svojmu vysokému veku plánuje tento rok jazdiť na koni po boku princa Williama. Bude to prvé verejné vystúpenie princeznej na koni od nehody s koňom v júni minulého roka, pri ktorej utrpela otras mozgu a strávila päť dní v nemocnici.

Stretne sa s Harrym?