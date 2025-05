Porovnanie, ktoré prekvapí: Slováci si dnes za výplatu natankujú viac než za socializmu. Palivá sú dostupnejšie

Slovenskí motoristi nemusia banovať za minulým režimom. V súčasnosti za svoje mzdy natankujú viac, ako tomu bolo pred 40 rokmi. Ako uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank, priemerná čistá mzda v Československu v roku 1985 bola na úrovni 2 526 korún československých (Kčs) a cena pohonných látok bola vo výške 6,20 Kčs za liter.

Motorista si tak za svoju výplatu mohol vtedy kúpiť 410 litrov pohonných látok. Aktuálne je priemerná mzda na Slovensku niečo vyše 1 500 eur. Ak počítame, že cena benzínov a nafty na našich čerpacích staniciach je v priemere na úrovni 1,5 eura za liter, tak naši motoristi si z jednej priemernej výplaty môžu kúpiť zhruba tisíc litrov palív.

Ceny palív by mali zostať priaznivé

Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by mali byť pre slovenských motoristov naďalej priaznivé. Aj leto by sa malo niesť v znamení relatívne prijateľných cien benzínov a nafty. Ako sa pre agentúru SITA zhodli analytici, ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by sa v najbližšom období nemali zvyšovať, benzíny a nafta by mohli pred vypuknutím letnej turistickej sezóny dokonca ešte zlacnieť.

Analytik 365.bank Tomáš Boháček výraznejšiu zmenu situácie na trhu nateraz neočakáva a aj keď sa bude spolu s letným cestovaním do dovolenkových destinácií dopyt po palivách zvyšovať, ponuka na trhu je stále zvýšená a navyše je pravdepodobnejší jej ďalší rast. „Náš výhľad pre ceny pohonných hmôt u nás je neutrálny až mierne klesajúci a do konca mesiaca, by sa ceny mohli ešte posunúť nižšie,“ dodal Boháček.

Ceny sa nemenia ani pri rope

Ostatný vývoj na ropnom trhu znamená podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa, že ceny na našich čerpacích staniciach by sa nemali zásadne meniť. „Naďalej predpokladáme, že v najbližšom čase sa cena nafty udrží okolo 1 eura a 40 centov s minimálnymi pohybmi nahor či nadol a cena benzínu sa stabilizuje tesne nad 1 eurom a 50 centami,“ dodal Pánis. V medziročnom porovnaní majú naše čerpacie stanice naftu lacnejšiu v priemere o 12 centov a benzín o 13 centov.

„Veľkoobchodné ceny pohonných hmôt v Rotterdame klesli. Je to spôsobené jednak nižšími cenami ropy, ale aj poklesom rafinérskych marží. Ceny pohonných hmôt sa tak v najbližšom období udržia na súčasných znížených úrovniach. Ku miernym výkyvom pravdepodobne však dôjde. Avšak pôjde zatiaľ len o drobné výkyvy,“ uviedol pre agentúru SITA analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.

Ceny sú stabilné aj v susedných krajinách

Stabilné úrovne cien palív predpokladá Pánis aj v okolitých krajinách. Česká republika ostane susediaca krajina EÚ s najlacnejším benzínom, ktorého ceny by sa mali pohybovať len mierne nad 1 euro a 35 centami, pričom zhruba okolo podobných úrovní by sa mali ceny benzínu udržať aj v Poľsku.

Ceny benzínu v Maďarsku, Chorvátsku a Slovinsku by sa mali udržať okolo hladiny 1 euro a 45 centov a rakúske ceny v okolí 1 eura a 50 centov.Česká republika ostane najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, ktorej ceny by sa mali po prepočte na euro udržať okolo 1 eura a 30 centov pričom jej poľské ceny by sa mohli ostať mierne pod 1 eurom a 40 centami.

V ostatných krajinách regiónu ostane cena dízlu vyššia ako na Slovensku, v Chorvátsku by však mohla udržať mierne pod 1 eurom a 45 centami, pričom okolo tejto méty by sa mohli pohybovať aj v Maďarsku. Ceny nafty v Rakúsku a Slovinsku by v najbližšom čase nemali presiahnuť 1 euro a 50 centov.