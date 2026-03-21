Poradíme vám, ako získate lepšiu izbu v hoteli. Je to veľmi jednoduché, a navyše zadarmo

Ilustračná foto: Freepik

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Postačí, keď personálu na recepcii položíte jednu otázku.

Chystáte sa na dovolenku, počas ktorej budete ubytovaní v hoteli? Vďaka tomuto triku získate väčšiu a tichšiu izbu bez jediného eura navyše.

Ak predpokladáte, že hotelová izba, ktorú dostanete pri registrácii (check-in) je definitívna, nemusí to byť vždy tak. Personál recepcie má zvyčajne väčšiu flexibilitu a dokáže hosťom na poslednú chvíľu ponúknuť aj inú izbu, píše web Metro.

Odborníci teraz dokonca prezradili, ako získať lepšiu izbu v hoteli, a to bez akéhokoľvek príplatku. Stačí, ak sa na recepcii opýtate, či majú voľnú niektorú z rohových izieb.

Prečo práve rohové izby?

Rohové izby sú totiž z dôvodu dispozičného usporiadania celej budovy zvyčajne o niečo väčšie ako štandardné izby a navyše sú aj tichšie, pretože majú len jednu spoločnú stenu s ďalšími hosťami. V rohovej izbe tak získate viac priestoru, menej hluku a vďaka tomu možno aj lepší spánok a väčšie súkromie. No najlepšie na tom je, že rohové izby hotely ponúkajú za rovnakú cenu ako aj štandardné izby.

Odborníci preto odporúčajú cestovateľom, aby sa na recepcii pri registrácii opýtali, či náhodou nie je voľná rohová izba v rovnakom štandarde, ako si zvolili pri rezervácii.

Zvýšte svoju šancu získať lepšiu izbu

Dodali, že vaša šanca získať voľnú rohovú izbu je väčšia, ak sa prídete ubytovať v skoršom čase. Neskôr už totiž môže byť väčšina izieb obsadená.

Zároveň zdôraznili, že sa vôbec nemusíte ostýchať opýtať, pretože hotelový personál je zvyknutý na rôzne požiadavky hostí, či už ide o žiadosť o izbu na vyššom poschodí alebo s konkrétnym výhľadom. Veď predsa najhoršie, čo sa môže stať, je, že vám odpovedia, že rohová izba už nie je voľná. Navyše, podľa odborníkov sa personál hotela údajne potom snaží spríjemniť vašu dovolenku iným spôsobom.

Takže keď sa najbližšie ubytujete v hoteli, nezabudnite sa opýtať na rohovú izbu. Zabezpečíte si tak pohodlnejšiu a pokojnejšiu dovolenku.

