Populizmus nie je riešenie, odkázal Huliak prezidentovi: Pellegrini podľa neho pripravil štát o stovky miliónov eur

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) nesúhlasí s rozhodnutím prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý v pondelok vrátil novelu zákona o hazardných hrách Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie a odporučil ju neprijať ako celok.
Novelu presadzovalo práve Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.
Ide o stovky miliónov eur pre štát
„Nemôžem súhlasiť s postojom pána prezidenta k novele zákona o hazarde. Rešpektujem síce jeho rozhodnutie, uvedomujem si, že téma hazardu je spoločensky veľmi citlivá, ale na druhej strane v čase konsolidácie nechať ležať na zemi 100 miliónov eur za nové licencie a ďalších 300 miliónov eur na dodatočnom odvode z hazardu je pre Stranu vidieka neprípustné,“ uviedol v reakcii Huliak.
Avizoval, že bude ďalej robiť všetko preto, aby štát mal stopercentnú kontrolu nad hazardom a zisky z neho skončili nie na účtoch finančných skupín, ale v štátnej kase. „Vážení koaliční partneri, populizmus v tomto prípade absolútne nie je namieste,“ dodal.
Pellegrini: Novela zasahuje do práv samospráv
Prezident Peter Pellegrini považuje schválenú novelu za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci, vrátane dodržiavania princípu právnej istoty.
„Zvrchovaným držiteľom moci na Slovensku je občan. Občania na mnohých miestach Slovenska či už priamo v miestnom referende, alebo prostredníctvom svojich volených zástupcov dali jasne najavo, že si hazard vo svojej obci alebo meste neželajú. Schválený zákon napriek svojim dodatočným úpravám v parlamente nedáva garanciu, že vôľa občanov bude plne rešpektovaná,“ zhodnotil Pellegrini.
Cieľom novely bolo posilniť štátnu kontrolu nad hazardom
Novela mala okrem iného umožniť národnej lotériovej spoločnosti Tipos, ktorá spadá pod MCRŠ, prevziať končiace licencie od prevádzkovateľov kasín a za určitých podmienok ich ďalej prevádzkovať. V NR SR ju podporilo 71 poslancov, na prelomenie prezidentského veta je však potrebných minimálne 76 hlasov.
Poslanci koaličnej SNS sa pri hlasovaní zdržali a avizovali, že sa podobne zachovajú aj pri prípadnom vete prezidenta. Opozícia rozhodnutie hlavy štátu privítala.
