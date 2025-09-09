Zemetrasenie v Tatrách: Nový vedúci Térynky nenastúpi na svoju pozíciu, vo videu vysvetlil, prečo sa vzdal miesta

Foto: Youtube (Enjoy)

Monika Šuchová
Hvizdák tvrdí, že mu ponúkli úplatok.

Tomáš Hvizdák skončil na Téryho chate skôr, ako začal. Tvrdí, že dôvodom je neseriózny prístup. Mal mu byť ponúknutý príspevok vo výške 60-tisíc eur za to, že sa na chate nebude ukazovať. 

„S tým išla aj požiadavka, že toto zostane v tajnosti,“ uviedol vo videu.

Chatárom nebude

Tomáš Hvizdák mal na pozíciu nájomcu Téryho chaty nastúpiť 1. novembra. Vo videu však uviedol, že sa tak nestane. Krátko po výberovom konaní sa, podľa jeho slov, mal stretnúť s predošlým chatárom Petrom Michalkom, aby našli spoločnú cestu k spolupráci.

„Jedným z mnohých argumentov môjho projektu o Téryho chatu bol záväzok, že budem majiteľom dodávať pravidelné a detailné informácie o tom, aké finančné toky sa dejú na chatách, to je zisky a náklady,“ spresnil.

 Dohoda bola podľa neho na spadnutie, protistrana však údajne začala navyšovať svoje požiadavky, „až to nakoniec skončilo ponukou na pravidelný ročný príspevok vo výške, ktorý znamená, že sa v prevádzke chaty vôbec nebudem vyskytovať,“ povedal.

Čo sa stalo?

Koncom augusta na Chate pod Rysmi skončil Viktor Beránek. Po 50 rokoch. Podľa výsledkov výberového konania má správu chaty dostať Ján Ševčík, ktorý doteraz pôsobil na Téryho chate. Tá mala byť od novembra zverená Hvizdákovi.

Viaceré médiá po výberovom konaní upozornili na to, že nový vedúci „Térynky“ nemá s podobnou prácou žiadne skúsenosti. Predseda Klubu slovenských turistov, ktorý je s Hvizdákom kamarát, uviedol, že ide o „ich človeka, ktorému dôverujú“.

