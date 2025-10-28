Polícia zasahuje na východnom Slovensku, ušiel väzeň: Ak ho uvidíte, nepribližujte sa, len volajte 158

Polícia varuje obyvateľov, aby sa k nemu nepribližovali.

V Košiciach od pondelkového dopoludnia prebieha rozsiahla policajná akcia. Z jedného z pracovísk sa bez dovolenia vzdialil väzeň a polícia po ňom intenzívne pátra.

Podľa informácií, ktoré polícia zverejnila na sociálnej sieti, sa krátko po 9.15 hodine z pracoviska spoločnosti Vamex na Lubine 1 vzdialil Andreas Polyák, narodený 11. júna 2003. Ide o muža vysokého približne 175 centimetrov, štíhlej postavy a s čiernymi krátkymi kučeravými vlasmi.

Utekal smerom k obchodnému centru

V čase úteku mal na sebe biele nohavice, oranžové tričko, červenú mikinu a bielu šiltovku. Podľa doterajších informácií sa pohyboval smerom k obchodnému centru Billa na Sídlisku Nad jazerom.

„Po mužovi intenzívne pátrajú policajné hliadky, do akcie sú zapojení policajti PMJ, obvodné oddelenia aj psovodi. Pátranie prebieha v súčinnosti so Zborom väzenskej a justičnej stráže,“ uviedla polícia.

Polícia upozorňuje verejnosť

Obyvatelia by sa podľa polície nemali k mužovi približovať. „Ak by ste osobu zodpovedajúcu popisu spozorovali, nepribližujte sa k nej a okamžite volajte 158,“ vyzývajú policajti.

