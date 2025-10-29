Polícia pristupuje k objasňovaniu krádeží „intenzívne“. Robí všetko pre to, aby znížila kriminalitu, tvrdí Maškarová

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Petra Sušaninová
TASR
Ministerstvo spravodlivosti je pripravené diskutovať.

Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová je za všetky dobré legislatívne návrhy, ktoré prispejú k úplnému zníženiu kriminality. Povedala to na stredajšej tlačovej konferencii v súvislosti s verejnou diskusiou o téme stíhania drobnej majetkovej kriminality a recidívy. Polícia podľa jej slov pristupuje k objasňovaniu krádeží „intenzívne“.

„Od februára máme úzku spoluprácu či už s maloobchodmi alebo obecnými políciami,“ povedala. Polícia robí podľa jej slov všetko pre to, aby sa kriminalita naďalej znižovala. Naznačila, že v súčasnosti môže narastať počet osôb, ktoré páchajú priestupky opakovane. Zdôraznila však, že aj súčasná legislatíva je nastavená tak, aby bolo každé protiprávne konanie postihnuteľné.

„Krajské riaditeľstvá vyhodnocujú každý deň bezpečnostnú situáciu, na základe nej sa vyhotovujú či už preventívno-bezpečnostné akcie, prípadne máme zapojenú aj kriminálnu políciu,“ podotkla. Predpokladá, že ďalším z výstupov pracovnej skupiny zriadenej rezortom spravodlivosti k otázke recidívy pri drobných majetkových deliktoch môže byť legislatívny proces.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Chce spravodlivé a efektívne riešenie

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) avizoval, že jeho rezort je pripravený o téme drobnej kriminality vecne diskutovať vrátane možných úprav v trestaní recidivistov. Neplánuje však úplný návrat k tzv. horalkovému paragrafu. Chce spravodlivé a efektívne riešenie.

Zrušenie tzv. horalkového paragrafu v utorok (28. 10.) kritizoval generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Označil ho za najzásadnejšiu chybu z pohľadu ochrany spoločnosti pred páchateľmi, ktorí sa opakovane dopúšťajú drobných krádeží.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
