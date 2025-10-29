Čakajú na výsledky kontroly procesov: Migaľov rezort pozastavuje projekty modernizácie elektronických služieb štátu

Foto: SITA - MIRRI SR

Roland Brožkovič
TASR
Počkať chce na stanoviská viacerých inštitúcií.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dočasne pozastavuje všetky aktuálne projekty súvisiace s modernizáciou elektronických služieb štátu. Počkať chce na stanoviská viacerých inštitúcií, ktoré požiadalo o kontrolu procesov v súvislosti s týmto projektom.

Ide o Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Informoval o tom v stredu odbor komunikácie MIRRI.

„Tento krok nerobíme preto, že by sme museli, ale preto, že chceme, aby bolo pre odbornú aj laickú verejnosť úplne jasné, že celý proces obstarávania je v poriadku. Robíme tak nad rámec zákonných povinností, pretože považujeme za dôležité, aby dôvera v modernizáciu služieb štátu stála na faktoch, a nie na domnienkach či politických interpretáciách,“ vysvetlil rezort.

Migaľ hovorí o „politickom marketingu“

Okolo projektov sa podľa MIRRI v posledných dňoch objavilo množstvo nepravdivých a skreslených informácií. Považuje preto za potrebné, aby o nich poskytli oficiálne a nezávislé stanovisko kompetentné inštitúcie, nie politici, ktorí zneužívajú situáciu na „lacný politický marketing“.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

„Zároveň opätovne zdôrazňujeme, že žiadna finančná škoda Slovenskej republike nikdy nehrozila ani nehrozí. Ako sme informovali už na prvej tlačovej konferencii k projektu, všetky verejné obstarávania boli spustené s tzv. odkladacími podmienkami. To znamená, že zmluvy nemôžu byť plnené, pokiaľ nebudú splnené všetky formálne a finančné podmienky, vrátane zabezpečenia zdrojov,“ argumentuje ministerstvo.

Celý proces bol podľa neho spustený výlučne preto, aby štát využil jedinečnú šancu financovať modernizáciu kľúčových IT systémov z Plánu obnovy a odolnosti, teda z európskych zdrojov, nie zo štátneho rozpočtu. Ak sa realizácia týchto projektov oneskorí alebo zablokuje, podľa MIRRI hrozí, že ich bude potrebné financovať z verejných financií, a to v období rozpočtovej konsolidácie.

„Alternatívou by bolo nechať Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk) v havarijnom stave, čo by znamenalo vážne ohrozenie dostupnosti elektronických služieb štátu,“ dodal rezort.

Obstarávania MIRRI kritizovali v poslednom čase viaceré mimovládne organizácie aj opoziční politici. Nadácia Zastavme korupciu v utorok (28. 10.) informovala, že podala trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru pre podozrenie zo zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Týka sa to obstarávania IT systému, ktorý zabezpečuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) patriaca pod MIRRI.

