Polícia prezradila, že u rušňovodičov vykonala dychové skúšky. Vlaková prevádzka bola v tomto úseku obnovená

Polícia potvrdila, že na mieste zrážky vlakov neprišlo k žiadnemu smrteľnému zraneniu cestujúcich.
„Na mieste boli u rušňovodičov vykonané dychové skúšky ako aj skriningové testy na drogy s negatívnym výsledkom,“ ozrejmila na sociálnej sieti.
„Presné príčiny zrážky sú predmetom ďalšieho vyšetrovania policajtov OKP Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave v súčinnosti s pracovníkmi Železníc SR,“ dodala.
Vlaková prevádzka bola po nehode v úseku Pezinok – Svätý Jur obnovená
Vyšetrovatelia povolili obnovu prevádzky v úseku Pezinok – Svätý Jur po nedeľnej zrážke vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom. Železnice Slovenskej republiky v tomto úseku určili bezpečnú rýchlosť na desať kilometrov za hodinu, čo znamená, že vlaky môžu začať premávať, ale len veľmi obmedzene.
Návrat do plnej prevádzky bude vzhľadom na povahu trate a terén postupný. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Nahlásiť chybu v článku