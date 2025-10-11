Policajtom sa podarilo niečo neuveriteľné: Zo strechy šľahali plamene, z horiaceho domu zachránili manželský pár a ich psíka

Policajti zo Spišskej Novej Vsi dnes v noci vošli do horiaceho domu a pomohli manželskému páru dostať sa z neho von. V tom čase už zo strechy začínala padať krytina. V dome sa nachádzal aj pes, jeden zo zasahujúcich policajtov sa vrátil späť do objektu, aby ho zachránil.
Podarilo sa mu ho vyviesť do bezpečia pred horiaci dom. „Keďže hrozilo, že oheň sa rozšíri aj na vedľa stojaci dom, policajti počas hasenia zamedzili vstupu osobám do blízkosti horiaceho objektu a zo susedného domu evakuovali obyvateľov na nevyhnutne potrebný čas,“ informovala o nočnej udalosti košická krajská polícia.
Policajti Obvodného oddelenia PZ v Spišskej Novej Vsi boli pôvodne vyslaní preveriť oznámenie o požiari rodinného domu. K zásahu sa okamžite pridali aj policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorí už počas príchodu z diaľky videli plamene šľahajúce zo strechy. Zisťovateľ príčin vzniku požiarov Hasičského a záchranného zboru v prípade tohto požiaru vylúčil cudzie zavinenie a ako pravdepodobnú príčinu určil elektrický skrat.
