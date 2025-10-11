Do Pásma Gazy smerujú kamióny s tonami potravín: Svetový potravinový program dokáže pomôcť dvom miliónom ľudí

Izraelsko-palestínsky konflikt
Po uzavretí prímeria putuje do Pásma Gazy pomoc.

Tony potravín sú pripravené na presun do palestínskeho Pásma Gazy. Kamióny s potravinovou pomocou smerujú do bojmi zničenej palestínskej enklávy z Egypta, Jordánska a Izraela, oznámil v sobotu Svetový potravinový program (WFP) Organizácie Spojených národov. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

WFP disponuje dostatkom potravinovej pomoci v regióne na to, aby dokázala pokryť potreby zhruba dvoch miliónov ľudí na tri mesiace v prípade, že Izrael umožní do enklávy plný prístup, dodala organizácia. Chlieb, múka a balíky s dôležitými komoditami sa podľa plánu budú tamojším obyvateľom rozdávať v dovedna 145 distribučných bodoch. Namiesto súčasných desiatich pekární ich má čo najrýchlejšie byť 30, aby sa zabezpečili dodávky chleba, cituje DPA.

Organizácia myslí na všetkých

WFP opakovane požiadala o zaistenie bezpečnosti v záujme toho, aby sa dodávky potravinovej pomoci mohli dostať do distribučných centier a nik nebol počas ich presunu ohrozený. Tí, ktorí sa nemôžu dostať na distribučné miesta, digitálne dostanú finančné prostriedky na nákupy na miestnych trhoch, uvádza WFP. Organizácia tým myslí napríklad na starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím alebo ženy, o ktorých deti sa nemá kto postarať, spresňuje DPA.

Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti v piatok o 11.00 h SELČ. Súhlas oboch strán s touto dohodou oznámil ako prvý americký prezident Donald Trump ešte v stredu večer. Izraelské jednotky sa po začiatku prímeria stiahli z častí Gazy a podľa armády v rámci príprav na prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom zastavili aj útoky. Izraelských rukojemníkov má Hamas prepustiť do 72 hodín od implementácie prímeria. Úrad civilnej obrany v Pásme Gazy uviedol, že odkedy nadobudlo platnosť prímerie, sa na sever enklávy vrátilo približne 200 000 ľudí.

